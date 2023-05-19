Никиты больше нет: 13-летний мальчик сел в машину к своему знакомому и погиб в ЕАО

Жизнь 13-летнего мальчика оборвалась мгновенно Фото: Прокуратура ЕАО

Мама уже больше никогда не сможет обнять своего 13-летнего сына, мальчик погиб в страшной аварии, прямо на глазах у своего отчима и его друга - дяди Андрея. Эта трагедия случилась 9 апреля в поселке Птичник Еврейской автономной области, рядом с домом № 45 по улице Центральной. За рулем был 38-летний Андрей, а рядом сидел отчим мальчика. Машина врезалась в столб, ребенок не выжил.

Как сообщили редакции «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Биробиджанского района, все, кто был в тот момент в машине, хорошо знакомы. Водитель дружил с семьей мальчика, он видел, как парень растет, часто они мужской компанией выбирались вместе на рыбалку. В ту роковую ночь все в одно мгновение разрушилось.

В ночь на 9 апреля Андрей зачем-то сел за руль в пьяном состоянии, и все вместе они ехали со стороны Биробиджана в Головино на «Субару Легаси». Водитель не справился с управлением, машина слетела с дороги и на скорости врезалась в столб ЛЭП.

- При этом на данном участке дороги асфальтобетонное покрытие без дефектов, сухое, имеются линии горизонтальной разметки и освещение, осадки и туман отсутствовали, - сообщили в прокуратуре ЕАО.

Если с дорогой все было в порядке, тогда почему машину выкинуло с трассы? Получается, что виной всему стали именно действия водителя, а может и алкогольное опьянение? Так или иначе, эта авария оказалась трагической, мальчик скончался прямо на месте ДТП, а водитель и отчим парня сильно пострадали.

Мужчина был пьян, но все равно сел за руль автомобиля Фото: Прокуратура ЕАО

В тот же день было заведено уголовное дело, водителя и пассажира тогда госпитализировали. О судьбе отчима мальчика в прокуратуре не сообщили, а вот водитель пролежал в больнице полтора месяца и пришел на заседание суда в гипсе и хромая.

- После прохождения стационарного лечения водитель, совершивший ДТП, был задержан.18 мая 2023 года, Биробиджанским районным судом с участием государственного обвинителя прокуратуры Биробиджанского района Елены Черкесовой в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в прокуратуре.

Как рассказала редакции Елена Черкесова, обвиняемый просил не оставлять его под стражей, а избрать иную меру пресечения. У мужчины есть работа, дом, семья, находиться вне общества он не хотел. Однако, решение о мере пресечения было озвучено.

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