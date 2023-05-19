Спали на подоконнике и ели собачий корм: жительница Хабаровска нашла троих детей, просидевших неделю взаперти с псом

Дети, по словам женщины, рассказали, что дома собака, которая все загадила Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Я стала свидетелем просто вопиющей бесчеловечности», - написала в соцсетях хабаровчанка. Женщина обратила внимание на детишек, которые в течение нескольких дней постоянно сидели на подоконнике. Поговорив с ними, хабаровчанка пришла в ужас.

- Я думала, что такое случается, когда [живут] какие-то бомжи. Короче, заселилась в наш дом недавно семья. У нее (матери - прим. ред.) четверо детей, один еще новорожденный. Она их постоянно выпускала на улицу и они там просто сами по себе [гуляли], как собачки. Но все равно дети были как-то одеты, как-то что-то. Ну, семьи разные, - рассказала Кристина, хабаровчанка, которая нашла детей.

ПЕРЕДАЧКИ ЧЕРЕЗ ОКНО

По ее словам, многодетная мать жила на втором этаже дома по улице Льва Толстого. Кристина начала замечать, что трое ребятишек постоянно сидят на подоконнике. Женщина спросила у них: «Вас мама не отпускает гулять?». Дети сказали, что она уехала как неделю назад. Кристина им сначала не поверила, но решила уточнить, есть ли у ребятишек еда.

- Они сказали: «Нету, мама нам привозила продукты три дня назад, уже все кончилось». Мы пошли с детьми, накупили им еды, думаю, ладно, подождем до вечера. Сами ходим к ним каждые полчаса. К веревке привязывали какую-то сумочку и через решетку передавали эту еду, - добавила Кристина.

«ДЕТИ ВСЕ ГРЯЗНЫЕ»

Дети, по словам женщины, рассказали, что дома собака, которая все загадила. Для пса также передали два пакета корма. Уже консьержка сообщила хабаровчанке, что одну пачку съела собака, вторую - дети.

По словам Кристины, 16 мая мама детей так и не появилась. 17 числа хабаровчанка позвонила в полицию. Утром приехали органы опеки и хозяйка квартиры. Когда взрослые попали внутрь, были в шоке.

- Собака тряслась и выпила чуть ли не тазик воды. Видимо, дети не сообразили налить ей водички. Сами ребятишки… Девочка спала на подоконнике, она лежала вся бледная и хозяйка квартиры подумала, что она, может, не жива. Дети все грязные просто, ну, как я не знаю… Неделю они находились одни в квартире с собакой, - поделилась хабаровчанка и подписала: «Со слов консьержки».

ЧТО СЕЙЧАС?

Кристина рассказала, что дети находятся в приюте, с ними все в порядке. Собаке нашли передержку, предстоит подыскать новых хозяев. По словам женщины, мать детей сообщила, что ее не было всего один день и у нее сломалась машина. Девятилетняя девочка, как сообщила Кристина, услышала перед уходом мамы: «Вы мне мешаете жить». Предварительно, по данным хабаровчанки, многодетная женщина уехала с новорожденным ребенком в Бикин.

Сейчас в истории больше вопросов, чем ответов. Неизвестны не адрес, где это все происходило, ни точное время отсутствия матери, ни откуда у многодетной женщины деньги на съем квартиры в доме с консьержем.

ОФИЦИАЛЬНО

Удалось узнать, что в запертой квартире находились шестилетний мальчик и две его сестры девяти и семи лет. По словам детей, в одиночестве они провели не меньше трех дней. 31-летняя мать ребятишек сообщила, что ей пришлось уехать из города по личным делам. Женщина находится на профилактическом учете.

- По факту оставления несовершеннолетних без присмотра сотрудниками полиции проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

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