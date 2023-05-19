В полиции Хабаровска прокомментировали информацию о запертых в квартире грязных детях и собаке

Полицейским дети рассказали, что мама уехала и не меньше трех дней они сидят одни взаперти Фото: Олег ЗОЛОТО

История с брошенными в квартире детьми и собакой обрастает новыми подробностями. Напомним, что хабаровчанка Кристина сообщила о троих ребятишках, которые несколько дней просидели в одиночестве взаперти. Дети, по словам женщины, были голодными и грязными, а собака загадила всю квартиру.

Как сообщила в соцсетях Кристина, трое детей постоянно сидели на подоконнике. Во время разговора, ребятишки рассказали, что мама уехала и около недели они сидят взаперти. Женщина передала детям и собаке продукты, потом обратилась в полицию.

Правоохранительные органы попали в квартиру 17 мая. Шестилетний мальчик и две его сестры семи и девяти лет, по словам Кристины, были грязными. Собака тряслась и выпила чуть ли не тазик воды. Полицейским дети рассказали, что мама уехала и не меньше трех дней они сидят одни взаперти.

Детей изъяли и поместили в приют. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Собаку отдали на передержку, сейчас ей подыскивают дом. 31-летняя мать детей рассказала инспекторам ПДН, что ей пришлось уехать из Хабаровска по личным делам. По словам Кристины, женщина взяла с собой четвертого ребенка, которому нет и года.

- Установлено, что хабаровчанка находится на профилактическом учете. По факту оставления несовершеннолетних без присмотра сотрудниками полиции проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщил «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ городского УМВД России.

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