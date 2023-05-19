Хардкор-фестиваль пройдет в Хабаровске Фото: Елизавета СУХОВА

Рабочие будни подошли к концу, впереди – солнечные и теплые выходные. Самое время выбраться из дома и расслабиться. Какие события ждут краевую столицу, куда сходить на выходных в Хабаровске подскажет наша подборка мероприятий на 20-21 мая.

КУДА СХОДИТЬ В ХАБАРОВСКЕ 20 МАЯ

В грядущую субботу пройдет международная акция «Ночь музеев». В Хабаровске тематические мероприятия пройдут сразу в нескольких местах. К тому же оплатить поход можно будет по «Пушкинской карте».

В Гродековском музее ночная программа стартует 20 мая в 21:00, стоимость входа – от тысячи рублей. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, конкурсы и даже концерт кавер-группы «Вишневый коктейль».

Гродековский музей подготовил насыщенную программу на 20 мая Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Двери откроет и Дальневосточный художественный музей. В программе – интерактивные квесты, настольные игры, мастер-классы, экскурсии, премьера документального кино, инсталляции, арт-гостиная, визит в реставрационную мастерскую, игры на свежем воздухе. Начало в 18:00, цена входа – от 500 рублей.

В Хабаровском музее археологии акция пройдет под названием «Древние мастера». Гости побывают в «Лабиринтах Подземья» в роли учеников мастеров охоты, огня и гончарного дела. Посетителям расскажут о древней истории орнаментов. Каждый сможет попробовать себя в роли сказителя преданий и составить послание будущим поколениям. 20 мая состоится сразу три сеанса: в 20:00, 21:30 и 23:00. Стоимость билетов – от 500 рублей.

Любителей тусовок ждет концерт Риты Dakota, который пройдет в хабаровском клубе Loona. Цена билетов – от двух тысяч рублей. Вечеринка стартует в 20:00.

Рита Дакота выступит в Хабаровске Фото: vk.com/ritadakotahbr

Как на счет рока и байков? Любители «харда» смогут оттянуться на фестивале «Старпорт», который пройдет на старом терминале хабаровского аэропорта. Две сцены для исполнителей, выставка байков и огромная площадка GeekZone – все это ждет гостей фестиваля. Около 30 дальневосточных групп заставят каждого почувствовать себя настоящим рокером. Начнется веселье в 13:30. Вход – от 600 рублей.

Продолжением экстремальной вечеринки рокеров станет «Megadrive Дискотека-90-х». На той же локации в 22:00 начнется концерт, гостями которого станут Гарик Богомазов из группы «Отпетые мошенники», Tokai Band, кавер-исполнители песен групп «Король и Шут» и Rammstein, самые крутые диджеи Хабаровска. Стоимость билетов – от 800 рублей.

Дискотека в стиле 90-х пройдет на территории старого терминала аэропорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ В ХАБАРОВСКЕ 21 МАЯ

В воскресенье в Хабаровске пройдет финал конкурса «Тайна. Талант. Виктория». Молодые артисты покажут гостям яркое шоу с участием вокалистов, акробатов, танцоров и актеров. Это отличный выбор для тех, кто ищет, куда сходить с детьми в Хабаровске 21 мая. Концерт пройдет в Краевом дворце дружбы «Русь» с 15:00.

Фото: краевой Дворец Дружбы «Русь»

Любителям творчества Михаила Булгакова представится возможность попасть на показ документального фильма о закулисье жизни мистического автора. Картина основана на мемуарах, дневниках и письмах Булгакова. Картину покажут в кинотеатре «Гигант», цена билетов – от 100 рублей.

Хабаровчане могут провести весь день на свежем воздухе, выбравшись за город в поход на гору Дубовая. Отправиться в поездку можно всей семьей. Протяженность маршрута – до семи километров. На одном из склонов сопки есть камни – остатки крепостной стены чжурчженей. А с вершины горы открываются красивейшие виды на реку Уссури. Стоимость поездки – до трех тысяч рублей. Назвавшие промослово «Минтур» получат скидку. Забронировать место можно по телефону +7 (962) 221-13-45.

Подъем на гору подойдет для любителей активного отдыха Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Многие хабаровчане, всю жизнь прожившие в городе, мало что знают о его истории. Весело провести время с семьей в поездке по знакомым, и в то же время неизведанным улицам краевой столицы можно в рамках сити-тура от «Дальгео Турс». Телефон для бронирования мест: +7 (914) 177-78-97.

Это далеко не весь список мероприятий, куда можно сходить в Хабаровске 20-21 мая. В городе десятки мест, в которых ежедневно готовы развлекать жителей и гостей краевой столицы. Будьте в курсе всех событий вместе с «КП» - Хабаровск».

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