Хабаровск встретит свой 165 день рождения с размахом Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В этом году Хабаровск отметит свой юбилейный день рождения с большим размахом. Несмотря на то, что театрализованное шествие трудовых коллективов в этот день отменили, праздник все же пройдет грандиозно. Начнутся мероприятия задолго до самого дня рождения - в регионе пройдет фестиваль «Амурские волны», он откроется 22 мая и будет идти неделю.

День города в Хабаровске в 2023 году

Основной день празднования юбилея города - 27 мая, однако накануне, 26 мая, в Городском Дворце культуры пройдет торжественное собрание, где будут вручены регалии «Почетный гражданин Хабаровска».

27 мая в полдень начнется праздник на площади Ленина. Вплоть до 18 часов вечера здесь будет идти концерт. Свои номера покажут творческие коллективы города, а также артисты из Биробиджана и Дербента (Дагестан).

В 14:30 того же дня арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» откроют участники XI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны».

Гвоздем программы станет арт-фестиваль "Счастливый Хабаровск" Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск»

В этом году арт-фестиваль расширяет свои границы. Днем 27 мая на главной улице города свои локации установят мастера прикладного искусства, организаторы спортивных состязаний, артисты и другие творческие люди.

В фестивале примут участие свыше сотни организаций, хабаровчан даже пригласят проследовать за белым кроликом в мир «Алисы в стране чудес», познакомиться со Шляпником и выпить с ним чай, а еще поиграть в крикет розовыми фламинго.

Самые смелые поборются на татами в костюмах сумоистов или сразятся с сильными бородачами города, другие предпочтут попробовать свои силы в необычных видах спорта, а кто-то сможет заглянуть за кулисы театра и стать героем.

Кроме этого на «Счастливом Хабаровске» будет организовано множество мастер-классов, дегустаций, фотозон, зон отдыха, выставок и интерактивных игр.

Локации на арт-фестивале свернут работу уже в 18:00, в то же время на Комсомольской площади начнется концерт. Для жителей и гостей города выступят кавер- и рок-группы из Хабаровска и белорусского Могилева.

Где перекроют дороги в Хабаровске в День города в 2023 году

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» будет проходить на улице Муравьева-Амурского от Дзержинского и до Тургенева. В связи с тем, что палатки и локации будут размещены на проезжей части, в городе 27 мая перекроют дороги. Начало фестиваля в 15:00, однако проезд будет ограничен заблаговременно, так как участникам необходимо заранее подготовить площадки.

Как будет ходить общественный транспорт в День города в Хабаровске в 2023 году

Из-за перекрытия центральной дороги в Хабаровске в День города изменится схема движения общественного транспорта. Все автобусы и троллейбусы, которые согласно маршрутам должны проезжать по задействованным под фестиваль улицам, будут объезжать центр по сторонам. Подробнее об изменении маршрутов автобусов и троллейбусов на 27 мая можно узнать по ссылке.

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