Буянили ночью и напали на полицейского: драка в общежитии Комсомольска попала на камеру смартфона

Дебоширы оскорбляли и толкали участкового Фото: скриншот из видео

Ночной дебош в общежитии Комсомольска-на-Амуре стал достоянием общественности. Компания парней буянила, распивая алкоголь, и мешала остальным жильцам. В конце вечера один из присутствующих напал с кулаками на участкового. Это закончилось крупной дракой, которая попала на камеры смартфонов.

Потасовка произошла 17 мая в здании общежития на Аллее труда. Как рассказали соседи, компания молодежи в тот вечер распивала вместе алкоголь. Пьяные парни решили продолжить вечеринку на широкую ногу, а поэтому вышли в общий коридор. Там они включили музыку, стали кричать, громко ругаться матом и курить.

Дым потянулся по комнатам к соседям, которым не понравилось происходящее. Все устали и хотели спать, а не терпеть выходки шумной компании. Свидетели вызвали в общежитие участкового, который должен был разогнать тусовку.

Мужчина приехал на место и быстро нашел виновников ночной гулянки. Участковый попросил прекратить шумное представление и перестать нарушать общественный порядок. Пьяные парни не были готовы к диалогу. В ответ на призывы вести себя потише они начали провоцировать мужчину и кричать в его адрес нецензурные оскорбления. Один из зачинщиков распоясался больше всего: стал с силой толкать участкового в коридор.

- На неоднократные требования о прекращении противоправных действий он не реагировал. В связи с чем к правонарушителю была применена физическая сила, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Попытка скрутить 21-летнего зачинщика закончилась настоящей дракой. В конце концов, его удалось обезвредить. Участковый задержал парня и доставил в отдел полиции. Там выяснилось, что это далеко не первый случай в жизни нарушителя. Ранее он также неоднократно привлекался за распитие алкоголя в общественных местах.

В данный момент полиция проводит проверку этого случая. Сотрудники выясняют все обстоятельства инцидента в общежитии. По предварительной информации, ни участковый, ни буйный дебошир серьезных травм не получили. Когда проверка закончится, будет принято решение о заведении уголовного дела.

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