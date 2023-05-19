Зарезал в коридоре в новогоднюю ночь: суд поставил точку в деле о жестоком убийстве в общежитии Магадана

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности Фото: СУ СК России по Магаданской области

Прокуратура Магадана поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчину обвинили по статье «Убийство». Дело было расследовано сотрудниками СУ СК России по Магаданской области.

Преступление было совершено в новогоднюю ночь в одном из общежитий Магадана. Как удалось установить следователям, 21-летний житель Магадана отмечал Новый год в компании двух знакомых девушек. Одновременно с этим 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на том же этаже, искал себе компанию для продолжения увеселительных мероприятий.

- Молодая компания открыла дверь незваному гостю, но девушки его выпроводили, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ, полковник юстиции СУ СКР по Магаданской области.

По прошествии молодой парень решил удалиться и вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с соседом, которому отказали в компании. Завязавшаяся словесная перепалка закончилась ударом ножом в область грудной клетки.

- Нож у злоумышленника появился после того, как его выгнали из комнаты.

Потерпевший смог добраться до пятого этажа, где находилась комната, принадлежавшая его семье. От серьезной полученной травмы он скончался на пороге, где утром его обнаружили родственники.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили нападавшего в своей комнате в том же самом общежитии. Он никого не пускал внутрь, а когда полицейским удалось пробраться в комнату, прятался в шкафу. Орудие преступления нашла служебная овчарка по кличке Барон.

Суд учел все собранные доказательство вины местного жителя и его криминальное прошлое. Приговор - 11 лет лишения свободы с отбиванием в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы.

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