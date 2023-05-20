Хабаровчан ждут несколько дней концертов лучших духовых оркестров страны Фото: Александра ШОПЕНКО

«Амурские волны» 2023 в Хабаровске не за горами - горожан ждут несколько дней концертов лучших духовых оркестров страны. Одно из самых зрелищных событий фестиваля - марш-парад музыкантов. Коллективы пройдут по центральной улице краевой столицы и будут устраивать мини-представления. Движение во время марш-парада будет ограничено, а значит, изменится движение общественного транспорта. Рассказываем, как будут ходить автобусы на «Амурских волнах» 2023 в Хабаровске.

КОГДА ПРОЙДЕТ МАР-ПАРАД «АМУРСКИХ ВОЛН» В ХАБАРОВСКЕ

Марш-парад «Амурских волн» 2023 в Хабаровске пройдет 28 мая. С 16:00 до 17:00 оркестры пройдут по улице Муравева-Амурского от площади имени Ленина к Комсомольской площади.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ 28 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ?

№1

С 15:30 до 17:30 троллейбусы будут ходить по маршруту «Аэропорт – Дом одежды».

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ 28 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

№1Л

Эти автобусы на «Амурские волны» в Хабаровске пойдут с ж/д вокзала по переулку Ленинградскому, улицам Ленинградской, Ленина, Запарина на Уссурийский бульвар. Затем на Тургенева, Ленина, Ленинградскую, переулок Ленинградский, на улицы Ленинградскую, Серышева, Калинина, Амурский бульвар, Комсомольскую, Серышева, Ленинградскую, переулок Ленинградский до ж/д вокзала.

№ 1С

Эти автобусы 28 мая в Хабаровске поедут с ж/д вокзала по Серышева, Комсомольской, на Амурский бульвар, Запарина, Серышева, улице Ленинградской, переулку Ленинградскому, улицам Ленинградской, Ленина, Запарина, на Уссурийский бульвар, Тургенева, Ленина, Ленинградской, переулку Ленинградскому до ж/д вокзала.

№№ 8, 17, 49

С улицы Калинина эти автобусы в Хабаровске 28 мая поедут по Амурскому бульвару на улицу Волочаевскую и далее по обычному маршруту.

№ 10

Эти автобусы на «Амурские волны» поедут по Волочаевской на Ленина, Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицы Ленинградскую, Воронежскую до автовокзала. Обратно транспорт будет следовать с Воронежской на Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицы Ленинградскую, Ленина до Волочаевской и далее по обычному маршруту.

№№ 14, 19, 82

В центр эти автобусы в Хабаровске на «Амурские волны» поедут с Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на Карла Маркса и далее по маршрутам в обратном направлении.

№ 21

Эти автобусы на «Амурские волны» 28 мая в центр поедут с Карла Маркса на улицы Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую, далее Карла Маркса и по маршруту в обратном направлении.

№ 23

С улицы Комсомольской эти автобусы в Хабаровске 28 мая поедут на Амурский бульвар, на Запарина, Серышева и далее по обычному маршруту.

№ 29К

Поедут с Волочаевской на Ленина, улицы Ленинградскую, Синельникова, Карла Маркса и далее по обычному маршруту.

№ 29П

Поедут с Карла Маркса через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую, Ленина, Волочаевскую и далее по обычному маршруту.

№ 34

От ж/д вокзала с улицы Ленинградской эти автобусы 28 мая в Хабаровске поедут по Ленина на Калинина и далее по обычному маршруту. В обратном направлении с Запарина - по улице Ленина на Ленинградскую до ж/д вокзала и далее по установленной схеме.

№ 56

Поедут с Московской с левым поворотом на Карла Маркса, через путепроводную развязку на Ленинградскую и далее по обычному маршруту.

№ 58

Поедут с Карла Маркса по Льва Толстого на Амурский бульвар, улицу Калинина, Амурский бульвар, по Льва Толстого на Карла Маркса и далее в обратном направлении по обычному маршруту.

№ 61К

От ж/д вокзала эти автобусы 28 мая поедут по Серышева, Комсомольской, на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на улицы Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка в этот период будет напротив манежной стоянки.

№ 61С

С Комсомольской эти автобуса на «Амурские волны» в Хабаровске поедут с левым поворотом на Амурский бульвар, на Запарина, с правым поворотом на улицы Серышева, Ленинградскую до ж/д вокзала. Остановка в этот период будет напротив манежной стоянки.

№ 71

В Северный микрорайон эти автобусы на «Амурские волны» 2023 в Хабаровске поедут с Запарина на Ленина, Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицы Ленинградскую, Воронежскую и далее по обычному маршруту. Обратно транспорт будет следовать с Воронежской на Ленинградскую, переулок Ленинградский, улицу Ленинградскую, Ленина до Калинина и далее по установленной схеме.

№ 73

С Запарина эти автобусы в Хабаровске 28 мая поедут по Уссурийскому бульвару на Дзержинского и далее по обычному маршруту.

№ 83

С Запарина поедут с правым поворотом на Ленина до Волочаевской и далее по обычному маршруту.

№ 83П

Эти автобусы на «Амурские волны» 28 мая поедут с Ленинградской по улице Ленина на Калинина и далее по обычному маршруту.

Во время марш-парада «Амурских волн» 28 мая в Хабаровске возможна временная приостановка движения маршрута № 52.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ ТРАМВАИ 28 МАЯ В ХАБАРОВСКЕ

№1

Поедет по маршруту «Химфармзавод – Индустриально-экономический колледж».

№ 2

Будет следовать по маршруту «Картонно-рубероидный завод – Индустриально-экономический колледж».

Возможно ограничение движения общественного транспорта, который ходит через центр города. Движение всех машин будут регулировать сотрудники ДПС.

Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера по телефону: 45-00-56.

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