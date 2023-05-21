От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

Хабаровск присоединился ко всероссийской акции «Ночь в музее». В городе состоялись праздничные мероприятия, а самое яркое и масштабное прошло в Краеведческом музее. Участников ждало множество активностей и сюрпризов.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

Главный слоган акции в 2023 году – «История и истории». Сотрудники музея подготовили «Ночь» так, чтобы каждый мог найти себе развлечение, независимо от возраста и увлечений. Квесты, мастер-классы, лекции и экскурсии проходили в двух корпусах.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

В новом корпусе желающие могли узнать интересные факты о работе палеонтологов, прослушать лекции о динозаврах, обитавших в Приамурье, а также поучаствовать в театральном перфомансе о природе человека. Доступны были и все выставочные залы. Экскурсоводы в игровой форме рассказывали об экспозициях, в очередной раз доказывая, что скучно в музее быть не может.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

В историческом корпусе соскучившиеся по 90-м могли принять участие в Квизе, а более старшие участники вспомнить истории о школьной жизни конца 70-х годов и решить дальневосточный кроссворд. Самым познавательным и масштабным был квест «Клещ. Поймать с поличным». Во всех корпусах находились стойки, где нужно было обнаружить, поймать и обезвредить опасное членистоногое. При рассмотрении клеща в микроскоп, многие сходились во мнении, что зрелище не для слабонервных.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

Особенно «Ночь» была интересна и познавательна для школьников. 2023-й объявлен Годом педагога и наставника, поэтому в рамках акции прошли мастер-классы «Наставничество» и экспресс-тест по обществознанию и истории для подготовки к экзаменам.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

- Интересная задумка была с экскурсией по панораме «Волочаевская битва». Экскурсовод фонариком подсвечивал отдельный фрагмент панорамы и рассказывал о его значимости. Это необычно и увлекало меня, - поделился мнением Клим, гость акции.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

Творческие участники могли потренировать свои навыки в бумагопластике, аппликациях и рисунках. Для тех, кто устал ходить по музейным залам, открыл свои двери чердак, в котором можно было перевести дух, слушая музыку местных коллективов или посмотреть диафильмы. Счастливчики же могли попасть в самое сокровенное место музея – его фондохранилище.

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее» Фото: Елена БЯНКИНА

Небольшие коррективы внесла непогода. Из-за дождя и холода не работали некоторые уличные площадки, но люди все равно танцевали, водили хороводы и радовались музейному празднику.

Завершилась «Ночь в Гродековском» по доброй традиции, большим уличным концертом группы «Вишневый коктейль». Публика пела и танцевала вместе с музыкантами, согревая друг друга положительными эмоциями и энергетикой.

Главный культурный праздник состоялся с размахом. Ждем следующего года, чтобы снова погрузиться в необычную атмосферу музейных ночей.

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