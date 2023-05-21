Представители студии Пилигрим, справа Татьяна Серебренникова Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

В сегодняшнем веке информационных технологий и роботизации, следует говорить о важности чтения, прививать любовь молодого поколения к печатным изданиям, ведь книга – кладезь знаний.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Так, 18-19 мая прошла уже седьмая Хабаровская книжная выставка-ярмарка, символически организованная в преддверии Дня славянской письменности и Всероссийского дня библиотекаря.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Гости выставки смогли окунуться в творческую атмосферу коллективных и авторских презентаций издательских проектов, ознакомиться с изданиями, вышедшими в свет в 2020-2023 годах, насладиться живым общением с писателями, представителями издательств, узнать их профессиональную деятельность изнутри.

Татьяна Якуба, генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки, поделилась, что целью библиотек и издательств является продвижение лучших образцов отечественной и региональной литературы.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

– Раньше у нас в стране была проблема - это недостаток информации, а сейчас мы имеем проблему – ее избыток. Поэтому библиотеки должны показывать правильный путь, продвигать содержательные, умные, добрые, высоконравственные, высокодуховные книги, а также формировать правильную читательскую среду, – подчеркнула Татьяна Якуба.

«ПИЛИГРИМ»

Помимо постоянных участников выставки были и новые лица. Например, дизайн-студия «Пилигрим» впервые побывала на этом мероприятии. Как считают представители «Пилигрима», формат такого мероприятия – это хорошая возможность посмотреть, чем занимаются коллеги, обменяться идеями, начать сотрудничество с новыми предприятиями, бюджетными организациями.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Руководитель проекта Татьяна Серебренникова рассказала, что верит, что нет неинтересных вещей, при желании можно очень интересно рассказать и про финансы, и про энергетику.

– Организаторы узнали о нас следующим образом: наше издание вошло в шорт-лист общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. Сегодня мы будем презентовать новую юбилейную книгу «Хабаровск. Город людей, любви и солнца». Наша студия работает с предприятиями, которые готовы глубоко погрузиться в свои задачи и цели, хотят грамотных потребителей, квалифицированных кадров. Наша задача заключается в том, чтобы любой человек, взявший издание, понял работу того или иного предприятия.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

СЛОЖНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Долгожданным событием выставки-ярмарки стала творческая беседа с почетным гостем Александром Колесовым, генеральным директором «Тихоокеанского издательства “Рубеж”», главным редактором одноименного альманаха. В прошлом году у издательства был юбилей 30 лет. Каждый издательский проект Александра – это полиграфический шедевр, а главное, что ведущей темой изданий является наша дальневосточная тематика, история Дальнего Востока.

Один из самых известных проектов – полное собрание сочинений великого путешественника, исследователя Дальнего Востока и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Сейчас вышло уже девять томов, десятый находится в работе.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

На встрече Александр Владимирович обозначил важную проблему – это отсутствие действующих издательств на Дальнем Востоке. Обсудил с участниками встречи, почему не выходят книги для молодежи дальневосточных авторов.

- В 21 веке приходится говорить, что за книгу надо бороться. Я лично буду отстаивать ее приоритеты. Ведь книги должны выходить, а издательские программы должны финансироваться, – рассказывал Александр Владимирович.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

Сейчас Александр Колесов совместно с Никитой Воробьевым, молодым коллегой, ответственным редактором арсеньевского собрания сочинений, готовят библиографический фотоальбом «Владимир Клавдиевич Арсеньев: жизнь и деятельность в фотографиях и документах».

Книжная выставка была посвящена 85-летию со дня образования Хабаровского края.

Книга – это просветительский ресурс: выставка в честь 85-летия со дня образования Хабаровского края прошла в Хабаровске Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

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