Девушка умерла по пути в больницу: машина на скорости влетела в людей на пешеходном переходе в Хабаровске

На кадрах видео запечатлен момент аварии Фото: Елена БЯНКИНА

День 21 мая в Хабаровске уже окрестили как проклятое воскресенье. Всего за каких-то пять-шесть часов в городе случилось сразу несколько аварий, причем три из них с пострадавшими или погибшими людьми.

Сначала на Суворова легковушка сбила 10-летнего ребенка, удар был такой силы, что ребенка отбросило на несколько метров. К счастью, она выжила, но получила серьезные травмы и сейчас в больнице.

Еще одна авария случилась на Вахова, здесь грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в итоге два человека попали в больницу, они живы, но проходят обследование.

И теперь правоохранители сообщили о самой страшной аварии с летальным исходом. На улице Павла Морозова «Тойота Приус» пролетела на предупреждающий сигнал светофора и на всей скорости влетела в толпу людей, которые готовились переходить дорогу.

Машина сбила девушку 24 лет, люди тут же вызвали скорую, медики приехали быстро, но по пути в больницу девушка умерла прямо в карете скорой помощи.

Приус влетел в людей на переходе в Хабаровске Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

- По предварительным данным в городе Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель, управляя транспортным средством «Toyota Prius» по улице Павла Морозова, 113 проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий (желтый) сигнал светофора и допустил наезд на пешехода, - говорят в Госавтоинспекции Хабаровского края.

После ЧП к делу подключилась прокуратура Хабаровского края. Ведомство контролирует ход процессуальной проверки.

Помимо этих страшных аварий в самом городе, еще одна случилась на трассе в Хабаровском крае в воскресенье утром. Вахтовка съехала в кювет и перевернулась. Один человек скончался на месте аварии, еще пятеро получили травмы. На место оперативно вылетел вертолет.

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