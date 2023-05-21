Отлетела от удара на несколько метров: 10-летнюю девочку сбила машина на дороге в Хабаровске

Девочку сбили на улице Суворова Фото: скриншот с видео

Она решила перебежать через дорогу, и уже выскочила почти на середину магистрали, как вдруг произошло страшное - слева от нее неожиданно появилась большая машина. Момент удара, и ребенка резко отбрасывает в сторону на несколько метров… В следующую секунду вокруг уже началась страшная паника, люди сбегались, а водитель выскочил из машины и подбежал к лежащей без сознания девочке, держась за голову.

К счастью, 10 -летний ребенок выжил несмотря на то, что удар был очень сильный. Сейчас она находится в больнице, врачи предварительно диагностировали у нее перелом голени и травму головы.

Это страшное происшествие случилось около 17 часов 21 мая, на улице Суворова. Водитель машины «Тойота Харриер» въезжал в поворот., а девочка перебегала дорогу на разрешающий сигнал светофора. Вероятно, водитель не видел ребенка, и решил проехать, но это решение оказалось роковым.

Сейчас прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с получением травм ребенком. Ведомство проверит, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения в связи с отсутствием дорожной разметки.

Эта авария не единственная, в которой пострадали люди всего за один день. Утром на трассе в крае перевернулась вахтовка, в этом ДТП погиб один человек, и еще пятеро получили травмы. В другой аварии, уже в Хабаровске, легковушка и грузовик столкнулись на перекрестке. Два человека попали в больницу. Еще одна авария на Павла Морозова в Хабаровске забрала жизнь женщины. Она скончалась в карете скорой помощи, по пути в больницу.

Хабаровчане встревожены, сразу несколько смертей в один день их напугали, а 21 мая они уже называют проклятым днем.

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