В Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова прошла масштабная акция «Ночь в музее 2023»

На «Ночи» рассказали, почему на полотне «Айгунский договор» граф Муравьев-Амурский изображен неправильно Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник, а многие музеи и галереи в этот день распахивают двери для всех посетителей.

В нашей стране Международный день музеев отмечают открытием новых выставок, проводят фестивали, организовывают тематические экспозиции, экскурсии, научные чтения, занятия с детьми, проходят музейно-театральные представления.

В честь этого события в дополнение к обычным экспонатам посетители получают возможность изучить архивы музеев, встретиться с кураторами и узнать об истории музеев и их коллекций.

Акция собрала много гостей Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

К этому важному событию приурочено и проведение тематических фестивалей, самый знаменитый из которых и ставший очень популярным в последние годы - «Ночь музеев». Он проводится во многих городах мира - как правило, в ночь с субботы на воскресенье, ближайшую к 18 мая.

Хабаровск не стал исключением и, стоит отметить, что проведение такого масштабного мероприятия стало традицией для Гродековского музея.

Так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, основной темой акции стала «История и истории». Сотрудники сделали в программе мероприятия акцент на историю нашей страны, на историю освоения Дальнего Востока, образование нашего города, военные события и, конечно же, традиции народов ДВ.

«Ночь в музее» началась на уличной площадке, гостей музея поприветствовали музыканты и организаторы, зарядили энергией и позитивом на ближайшие несколько часов. Уличная площадка начала свою работу за пару часов до начала мероприятия, несмотря на плохую погоду. Гостей привлекала громкая музыка и небольшая ярмарка, организованная на улице. Но, к сожалению, некоторые площадки пришлось перенести.

Ночь в Гродековском музее ждут не только хабаровчане, посетить мероприятие приезжают гости из других городов. Посетителей музея ожидало множество площадок, организованных работниками музея. В эту ночь занятие по душе нашли для себя все желающие.

Организаторы подготовили развлечения для взрослых и детей Фото: Ольга КОНОВАЛЕНКО

Традиционно в эту ночь все желающие могли посетить экскурсию по выставке «Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV-XVI в.в.». Данная выставка всегда собирает большое количество зрителей и ценителей искусства.

Состоялся показ моделей проекта «ЛИК», зрители наслаждались хореографическим выступлением и ительменским танцем. В нем изображались животные и птицы, сопровождалось это звукоподражанием и выкриками кильхи.

Состоялась лекция о создании картины «Айгунский договор» Василия Романова. Сегодня многие ученые и исследователи обращаются к картине В. Е. Романова «Айгунский договор», как к историческому документу, и это, без сомнения, высокая оценка. Но, прослушав лекцию, вы взглянете на картину по-другому, так как в мельчайших деталях можно увидеть неточности. К примеру, на одном из сражений граф Муравьев-Амурский получил ранение в правый локтевой сустав, вследствие чего некоторые его пальцы не могли двигаться, из-за этого ему пришлось научиться писать левой рукой. А на картине можно заметить, как граф подписывает договор именно правой рукой.

Популярностью у посетителей музея пользовались площадки: «Школьная пора» и «Супер-экспресс тест». Гостям предлагалось решить задания ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию на время. А также поностальгировать по школьным временам, причем разных исторических периодов, начиная с конца 70-х.

Завершилась «Ночь в музее», как всегда, концертом. В этот раз пригласили группу «Вишневый коктейль».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

От динозавров до ЕГЭ: историю и истории рассказали на «Ночи в Гродековском музее»

В Хабаровске прошла всероссийская акция «Ночь музеев-2023» (подробнее)