Татьяна Мальцева: «Мы не изобретаем велосипед, а лишь берем и дорабатываем то, что уже есть»

Татьяна Мальцева Фото: Анастасия ЧЕРЕПАНОВА

2023 год объявлен Годом педагога и наставника. «КП» - Хабаровск» побеседовала с учителем, который отлично совмещает инновационные технологии с классическим преподаванием, а также объединяет в себе оба понятия – педагог и наставник.

Татьяна Мальцева - учитель русского языка и литературы высшей категории. Работает в «Краевом центре образования» Хабаровска с 2016 года. В профессию вернулась через 15 лет после работы в сфере рекламы и PR. Как признается Татьяна, в школу решила вернуться, так как поняла, что это единственное место, где ценятся и возраст, и опыт.

– Кто для вас педагог?

– Образ педагога мне представляется таким: это учитель, наставник, который уважает своих учеников. Дети должны понимать, что уважение – оно безусловное. Его не нужно заслуживать передо мной, поэтому, во-первых, педагог должен уважать своих учеников.

Во-вторых, педагог должен уметь признавать свои ошибки. Современный процесс коммуникации с детьми как раз и предусматривает сотрудничество. «Мы вместе идем к решению какой-то задачи. Если я не знаю, давай искать вместе пути решения», – обычно так решаются затруднительные вопросы учебного процесса.

Я думаю, что многие со мной согласятся, что прошло время, когда учитель был ходячей энциклопедией. В современных условиях мы, учителя, должны научить детей ориентироваться в нескончаемых информационных потоках, уметь грамотно работать с информацией и делать правильные выводы.

Безусловно, педагог должен знать свой предмет и при этом постоянно дополнять, расширять профессиональные компетенции. Главное, не останавливаться на достигнутом, а только учиться и еще раз учиться.

– Как на ваш взгляд сегодня можно увлечь современных школьников? Нужны ли какие-либо вспомогательные средства для пробуждения интереса?

– В 21 веке учителя конкурируют с гаджетами. Конечно, я стараюсь делать все, чтобы дети были вовлечены в учебный процесс. Но личный мотив ученика – это самое главное. Мне хочется их заинтересовать, чтобы урок прошел как песня. То есть, как первая нотка пошла и дальше все логично, но не всегда так получается. Поэтому, конечно, это общая работа.

Есть дети, которые выигрывали конкурс сочинений, мы ездили в Москву. Никита Гайдар выиграл интеллектуальный конкурс от «Росатома». Благодаря этому он умчался на Северный полюс. Очень много талантливых ребят!

На вопрос коллег, родителей - «как у вас так получается?», я отвечаю: «Каков поп, таков и приход». Если учитель активен, участвует в конкурсах, поддерживает в ребятах начинания, то и дети такие же.

– Каким должен быть современный учитель?

– Современный учитель должен быть с активной жизненной позицией, позитивным, оптимистичным всегда. Учитель должен интересоваться своим предметом, он должен быть отзывчив, открыт к общению. Дети любят молодых учителей. Поэтому хочется, чтобы было больше молодых специалистов.

Что касается эмоций, их нужно проявлять. Дети должны понимать, что мы не роботы, мы ошибаемся и умеем признавать свои ошибки. Они должны понимать, что какое-то их поведение может нас расстраивать. Это называется работа над эмоциональным интеллектом.

Фото: личных архив Татьяны Мальцевой

– В чем вы с ребятами участвуете в рамках объявленного Года педагога и наставника? Насколько я знаю, проект фестиваль «Диалог культур народов Амура»?

– Да, в этом году в рамках объявленного Года педагога и наставника, мы придумали и реализовали проект «Диалог культур и народов Амура», в котором участвовало порядка 40 школьников со всего Хабаровского края. Мы решили сделать мультисловарь. Идея проекта состоит в том, когда чужой язык нам открывается, становится понятнее и доступнее, мы начинаем его любить и уважать. Чем больше мы начинаем любить и уважать чужой язык, тем больше мы понимаем свой родной язык. Это взаимная вещь. Работа со словом, его смыслом направлена на работу со своим языком, в первую очередь.

– Как осуществлялась подготовка проекта?

– Каждый ребенок работал с одним словом, с его лексическим значением на русском языке, а дальше переводил его уже на другие языки народов Амура. В одной связке работал ученик, студент ПИТОГУ, их преподаватель и я, а если это ребенок из другого учебного заведения, то тогда еще и учитель этого ребенка.

Например, очень интересная была ситуация с песней. Русский народ поет всегда и везде, а, например, у нанайцев пением может заниматься только шаман, потому что для них это сакральное искусство. И когда сопоставляешь такие факты, понимаешь, что здесь есть почва для дальнейшего исследования.

- В чем выражается наставничество в вашей работе?

- Система наставничества лучше всего работает в проектах. Ведь секрет хорошего проекта несложный, важно увидеть, что ребенку интересно. К примеру, у меня была ученица, которая занималась в музыкальной школе. Тогда мы решили посчитать лирику Фета, сделали сводную таблицу популярных композиторов, которые писали музыку на его стихи, количество самих стихов, положенных на музыку. Поэтому интересы ребенка не должны противоречить проекту, так как это его личное наблюдение, исследование.

– Вы является разработчиком многих творческих проектов. Татьяна Владимировна, откуда черпаете вдохновение?

– Отличная музыка, путешествия, классическая и современная литература – все это дает мне новые идеи. А вообще черпаю вдохновение от мира. Где-то что-то услышала и подумала: «Что я бы сделала по-другому». Мы не изобретаем велосипед, мы лишь берем и дорабатываем то, что уже есть.

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