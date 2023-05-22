«Вы даже не представляете, сколько неформалов в Хабаровске»: в городе прошел масштабный фестиваль «Старпорт»

Масштабное мероприятие посетили тысячи человек Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Рокеры, панки, косплееры, татуировщики. Этих людей объединил масштабный фестиваль «Старпорт», прошедший в Хабаровске 20 мая. Здание старого аэропорта наполнилось музыкой, песнями, танцами и бушующей толпой фанатов, устроивших эмоциональный слэм в центре танцпола. Поистине зажигательное мероприятие собрало вместе несколько тысяч человек, среди которых были представители всевозможных субкультур не только одного города, но и всего Дальнего Востока.

Зрители поддерживали музыкантов Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Площадка фестиваля разместилась сразу на трех этажах терминала. На первом и втором стояли две сцены рок-фестиваля, также наверху располагалась гик-зона. Внизу же в отдельном зале проходила тату-конвенция. На мероприятие приехали гости из Амурской области, Приморья, ЕАО и других регионов ДФО.

Мастера работают в разных жанрах Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Бывший аэропорт стал точкой притяжения людей из абсолютно разных миров. Среди ярких причесок, необычных нарядов и кожаных курток мелькали аниме-персонажи, средневековые рыцари, готические принцессы и даже ситхи. Такой яркой тусовки различных субкультур, собранных в одном месте, Хабаровск до этого дня не видел.

Для гостей работали точки с фастфудом Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

«ПАНКОВАЛ ОДИН ЛИШЬ Я»

Рок-фестиваль на двух площадках стал масштабным и зрелищным мероприятием. Всего для гостей фестиваля выступили 25 лучших групп Дальнего Востока. Зрители увидели и услышали как новичков, так и мастодонтов, гастролирующих по всей стране. Жанры были разнообразные: от панк-рока и инди до тяжелого металла. Преданные слушатели отжигали в танцполе и даже устроили масштабный слэм по всей площадке. Обошлось без происшествий и конфликтов: так участники лишь проявляли эмоции, отдавая дань уважения выступающим. Такие традиции отвязных рок-концертов.

Завершили концерт именитые хабаровские группы: «Братство Бобра», «Двадцать» и «The Starkillers». На малой площадке тоже не обошлось без известных музыкантов и приезжих коллективов из других городов.

Рок-концерт прошел на двух площадках Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Особенно запомнилось выступление «Кони Буденного». Они сыграли на малой сцене, весь зал подпевал хитам и танцевал. Я уже давно их слушаю, было приятно еще раз вживую насладиться концертом, - поделилась с «КП» - Хабаровск» впечатлениями Мария, посетительница фестиваля.

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА, ДЖЕДАИ И ЧУМНОЙ ДОКТОР

На втором этаже тусовка была совсем разномастная. Половину зала занимала гик-зона, на которой собрались косплееры, представители нишевых клубов, ролевики, танцоры и многие другие.

Скучно не было: желающие могли переделать десятки дел за несколько часов: принять участие в конкурсах на сцене, сфотографироваться с косплеерами в образах любимых героев, поиграть в настольные игры, а также сразиться на мечах или сделать бесплатный массаж.

Средневековье и современность встретились в гик-зоне Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Студия мультипликации «Зеленые камнеешки» нарядила в шапочки из фольги добрую половину зрителей, которые гуляли по фестивалю, «защищаясь от излучения вышек 5G». Для зрителей выступления показали клуб сайберфайтинга Аутерим, студия «Твой вайб», ролевой клуб «Орден Хаоса», студия шотландского танца «Лангедок», трайбл-студия «Амонет» и многие другие. Атмосфера была позитивной и веселой. Такие разные на первый, да и второй взгляд люди объединились с одной целью: рассказать людям о своем хобби, показать талант и навыки.

Персонажи аниме встречались на втором этаже Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Вдоль зала были расставлены ярмарочные стенды. Хэндмэйд мастера Дальнего Востока представляли свою продукцию для желающих. Можно было купить необычные товары: здесь были и шлемы на продажу, и кастомные футболки, всевозможные вязаные игрушки, необычные украшения, футболки, сумки и другая фирменная продукция.

Внизу можно было сыграть в приставку, а наверху в настолку Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

НЕПРЕРЫВНОЕ ЖУЖЖАНИЕ МАШИНОК

Пока наверху звучал суровый металл, внизу царили тишина и рабочая атмосфера. Более 70 тату-мастеров Дальнего Востока принимали участие в масштабной конвенции. Татуировки били в онлайн-режиме.

Мастера демонстрировали свои навыки Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

За девять часов мастерам нужно было создать работы в своем фирменном стиле на приглашенных моделях. Работали в прямом смысле не покладая рук. А в конце программы свежие татуировки оценило жюри. Лучшие из лучших получили заслуженные награды.

Татуировки били на всех частях тела Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пока модели лежали на кушетках, демонстрируя навыки мастеров, в центре площадки проходило судейство уже зажитых работ. Всего было 15 номинаций. Награды выдавали в почти всех существующих жанрах: от леттеринга до реализма.

Некоторые проекты занимали всю спину, другие - часть предплечья Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Фестиваль длился до самого утра. Когда все площадки завершили свою работу, в терминале началась «Мегадрайв дискотека 90-х». Вечеринка продлилась аж до четырех утра.

- На создание «Старпорта» нас вдохновила любовь к своему родному городу, краю, а также желание показать всему региону, сколько у нас талантливых, ярких, креативных и интересных людей. Мероприятие полностью оправдало ожидания. Если хватит сил и поддержки, то мы планируем проводить «Старпорт» два раза в год, - рассказал «КП» - Хабаровск» Денис Рублевский, организатор фестиваля.

На втором этаже тоже было жарко Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

21 мая участники «Старпорта»: мастера, музыканты и все желающие гости побывали на афтепати в баре «Crossroad». Группы еще раз сыграли хиты для слушателей. Это была возможность лично встретиться с тату-мастерами, когда они не были заняты работой. Также можно было лично побеседовать с исполнителями и даже примерить роль крутого рокера на себя: для участников работало караоке.

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