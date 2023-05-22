Дождик босиком по земле прошел: как живется в суровых климатических условиях Крайнего Севера Дальнего Востока Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Разлив Колымы тревожит жителей области ежегодно, а в сумме с не самыми благоприятными климатическими условиями серьезно усложняет жизнь. «КП - Хабаровск» решила вспомнить, как справлялись с паводками раньше, и разобраться, насколько сегодня власти и горожане готовы к предотвращению ЧС.

КАК ОБСТАНОВКА?

- Согласно прогнозу Колымского УГМС, в период прохождения паводка в Магаданской области опасных гидрологических явлений на реках не ожидается. По состоянию на 22 мая реки вскрылись ото льда. Превышений критических отметок уровней воды на гидропостах не зафиксировано. Подтоплений социально-значимых объектов не отмечалось, однако были зафиксированы случаи временного нарушения транспортного сообщения. Ухудшения паводковой обстановки не прогнозируем, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Для мониторинга и прогнозирования паводковой обстановки работают 24 гидропоста Колымского УГМС, а также активно используются информационные системы и данные дистанционного зондирования Земли. Для проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод спланирована работа 21 оперативной группы, включающих 1 917 человек и 592 единицы техники.

- В целях оперативной подготовки расчетов последствий подтопления заблаговременно была проведена аэрофотосъемка населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, а также построены планы с цифровыми моделями рельефа. Таким образом, разработано 55 моделей развития гидрологической обстановки, - добавили в ведомстве.

Перед началом паводкоопасного периода были проведены превентивные мероприятия для безаварийного прохождения весеннего половодья: проверка готовности пунктов временного размещения, состояния гидротехнических сооружений, участие во Всероссийских учениях по подготовке к паводкам. Кроме этого, дополнительно было проведено тестирование модуля и порядка оказания финансовой помощи пострадавшим при ЧС с использованием информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг путем дистанционной подачи заявлений через интернет или в многофункциональных центрах.

РАНЬШЕ БЫЛО ХУЖЕ

Кажется, что люди уже привыкли к ежегодным сообщениям от МЧС, перекрытию дорог и даже заранее планируют эвакуацию, поэтому очередной разлив Колымы для них не сенсация – приходится, как ни крути, справляться со стихией, к буйству которой местные власти и сами жители уже поднаторели. Об это говорит история региона, которая видела ситуации сложнее.

Первый крупнейший паводок на территории Магаданской области зарегистрирован 23-24 августа 1939 года, когда на трассе прошли сильные ливневые дожди, охватившие территорию современных Сусуманского, Тенькинского и Ягоднинского районов.

Все поселки, расположенные на побережье реки Колыма и ее притоков, были затоплены. Под водой оказались опоры моста, образовались заторы из смытых строений и деревьев, создалась реальная угроза срыва пролетных строений, потеря которых грозила катастрофическими последствиями.

Трое суток боролись за сохранность моста, поставив по всей его длине нагруженные машины, позволившие выстоять под напором воды деревянным конструкциям. Мост устоял, но часть узлов была повреждена.

Спустя 80 лет, в 2019 году, паводок на Колыме побил рекорд: «Приток 659 тысяч кубометров воды в минуту – такого не было сто лет», – заявляла тогда начальник отдела водных ресурсов по Магаданской области Лариса Малькова на экстренном совещании с губернатором.

В Тенькинском и Сусуманском округах Магаданской области был объявлен режим ЧС, аэропорт Магадана не принимал самолеты, а из-за размытия дорог была закрыта федеральная трасса «Колыма» на 1562 километре для проезда всех видов транспорта.

ПРИВЫКНУТЬ НЕВОЗМОЖНО

В научно-исследовательском центре Магадана «Арктика» проводилось исследование для программы «Марс-500». 20 добровольцев из числа обычных жителей города должны были, как обычно, жить, работать, а также раз в две недели на протяжении двух лет приходить в институт для полного обследования и сдачи анализов. Целью проекта было выяснение того, как меняется состояние организма человека в различных климатических поясах, в том числе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Результаты показали, что у мигрантов даже спустя 15-20 лет пребывания на Севере не формируется состояние полной адаптации, аналогичные явления характерны и для уроженцев этих регионов. Этот эксперимент как нельзя точно характеризует климат региона.

Суровые условия Магаданской области – это холодные ветры в течение всего года, которые летом дуют с морей на материк, зимой – из внутренних районов на море. Среднегодовая температура воздуха не поднимается выше -2,8 , а из-за мощных циклонов на побережье Охотского моря и в верховьях реки Колымы идут продолжительные и сильные дожди. Более того, климат приморских районов отличается от внутренних частей области, поэтому неудивительно, что привыкнуть к такому довольно трудно.

Зимой Магадан накрывает азиатский антициклон, с которым связана ясная, тихая, снежная и сильно морозная погода. Продолжается этот сезон в среднем полгода, а температура держится ниже нуля с ноября по апрель, но и в любой другой месяц отметка на термометре может оказаться минусовой, поэтому жизненно важно иметь при себе теплую, непромокаемую и непродуваемую одежду, когда бы вы ни решили посетить Магадан.

Летом можно насладиться с июня по сентябрь. В этот период антициклон исчезает, но создаются условия для образования летнего муссона, который приносит с холодных морей влагу, туманы и дожди. Погода весьма комфортная, но легко переменчива, а климатическая обстановка у берега может значительно отличаться от того, что за перевалом, так что нужно быть готовым ко всему.

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