С 25-26 мая, как говорят синоптики, прогноз в Хабаровске портится Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ

Погода в Хабаровске продолжает сохранять двойственность. Начало недели можно будет назвать на просто теплым, а жарким. Зато под конец семидневки вновь нагрянут дожди, похолодание, и прогремят первые грозы.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске говорит о потеплении после прохладных выходных, когда температуры были на три-четыре градуса ниже нормы. Солнце будет постепенно прогревать воздух, в итоге столбики термометров доберутся до отметок в +26 градусов. Правда, вместе с температурами поднимется и ветер - до 15 метров в секунду.

Радоваться теплой погоде в Хабаровске предстоит ровно до середины недели. С 25-26 мая, как говорят синоптики, прогноз портится. На город идут дожди и другие летние процессы с громом и молниями.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ 22-26 МАЯ

-В конце недели, начиная с четверга, будет сохраняться неустойчивая погода в Хабаровске с кратковременными дождями. Во второй половине дня возможны грозы, не исключено, что будут и ночью, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Из-за дождей прогноз в Хабаровске обещает похолодание. Дневные температуры рухнут до +26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

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