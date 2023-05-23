Убили за козу: в одном из СНТ Хабаровского края зверски разделались с собакой, растерзавшей домашнюю скотину

Собака несколько лет прожила в СНТ, а на прошлой неделе ее застрелили Фото: предоставлено редакции Натальей Коваленко

Интриги и склоки внутри садовых товариществ иногда бывают даже покруче детективных фильмов. Совсем недавно в Сети начали писать, что в СНТ «Дубки» Хабаровского края кто-то привязал свою козу и оставил на ночь, а наутро были найдены только ее останки. Вероятнее всего, домашнюю скотину растерзали собаки, и заподозрили в этом живущего на территории товарищества пса.

Эта собака прожила в «Дубках» несколько лет, ее кормили, а на прошлой неделе просто взяли и расстреляли из-за растерзанной козы, которую, возможно, она и не трогала вовсе. Как сообщила редакции «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница, в тот роковой день на месте преступления был свидетель. Самого момента выстрела в собаку он не видел, но слышал звук, потому что как раз въезжал в товарищество, а спустя несколько секунд увидел картину, как толпа людей стоит перед бьющейся в предсмертных конвульсиях собакой.

Свидетель стал делать фото и спрашивать, что случилось, на что получил ответ: «Мужик, вали отсюда, если ты тут живешь на территории СНТ, то лучше тебе съехать, потому что житья мы тебе не дадим». Затем труп собаки охранник и еще какие-то люди оттащили во двор.

- Информацию о случившемся скинули в группу, и я выехала на место. Вместе с тем свидетелем мы прокатились по СНТ, но не нашли уазик, из которого предположительно стреляли в собаку. Но зато нашли председателя. Он разговаривал с пьяным охранником. Когда я стала спрашивать у нетрезвого стража, зачем они застрелили собаку, тот стал кричать, что он не убивал, хотя убил бы, а затем накинулся на меня с кулаками, - говорит Наталья Коваленко.

К счастью, причинить вред депутату охранник не успел, его оттащил сам председатель. Участковый приехал на место только к вечеру, к тому моменту собаку охранники и председатель уже похоронили где-то в поле.

- Мы снова поехали туда через день, взяли с собой знакомого оперативника, нашли того мужчину, который был на уазике, и выяснили, что у него есть оружие. К сожалению, стало ясно, что ничего сейчас доказать не удастся, но у нас сложилось такое ощущение, что кто-то поработал с причастными к инциденту - все они говорили одно и то же, но мы понимали, что это ложь, - сказала Наталья.

Например, на некоторых фотографиях председатель и охранник стояли рядом с умирающей собакой, но сами они говорят, что в тот момент шли по другой улице. На вопрос о том, кормили ли собаку охранники, они ответили утвердительно, но добавили, что она кидалась на них. Прямо о том, что собаку убили, и что это произошло из-за козы, никто из СНТ не говорит, а теперь никто в этой истории разобраться не сможет, видимо, нет тела - нет дела. Сейчас труп уже не откопают и не отдадут на экспертизу, чтобы подтвердить огнестрел.

Как говорит сама Наталья Коваленко, такие войны в садовых товариществах - не редкость. Сплошь и рядом люди по-своему разбираются с неугодными животными, а возмущающихся по этому поводу дачников попросту изживают из СНТ.

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