Крал дорогущие мази и продавал на рынке: аптечного вора из Хабаровска вычислили и задержали

Камера наблюдения, фиксирующая все происходящее, мужчину не остановила Фото: скриншот из видео

Аптечного вора, ограбившего три точки в Хабаровске, задержала полиция. 32-летний безработный мужчина вынес из пунктов дорогие лекарства общей суммой около 10 тысяч рублей.

Сотрудники вычислили мужчину и узнали подробности краж. Оказывается, вор похищал мази и таблетки, чтобы потом перепродать перекупщикам на Центральном рынке. Так, пачку лекарств стоимостью три тысячи рублей он потом оценивал в полторы-две тысячи рублей и выручал за нее деньги себе в карман. Таким образом безработный мужчина зарабатывал себе на жизнь.

От вора пострадали три аптечные сети. Он заходил в пункты по всему городу: в Индустриальном, Кировском и Центральном районах. Как отмечали провизоры, посетитель вел себя очень нервно: грыз ногти, озирался по сторонам, дергал коленкой. Лицо он закрывал капюшоном или кепкой, ходил в черном, надеясь, что его потом не распознают.

Когда подходила очередь на покупку, злоумышленник просил принести ему дорогие лекарства. Это были растворы для лечения грибка ногтей и таблетки для лечения суставов. Когда фармацевт приносил со склада заказ, мужчина «резко вспоминал», что ему нужно что-то еще, в основном подгузники для взрослых. Пока сотрудник вновь отходил на склад, грабитель забирал со стола таблетки и мази и сбегал прочь. Так ему удалось незаметно похитить товар из двух аптек города.

В Индустриальном районе кража пошла не по сценарию грабителя. Там провизор вернулась слишком рано и заметила мужчину, протянувшего руку к неоплаченным таблеткам. Женщина попыталась остановить преступника, но он быстро схватил желаемое, и ему все-таки удалось сбежать.

- Мужчину нашли и задержали. Установлено, что ранее он был осужден за кражи и грабежи. Из тюрьмы освободился год назад и нигде не работал. Свою вину в содеянном признал, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, представитель УМВД России по Хабаровску.

Выяснилось, что мужчина живет с сестрой в Березовке. Устраиваться на работу он не хотел, предпочитая добывать деньги незаконными методами. Теперь же ему снова светит срок за две кражи и один грабеж. Отягощает ситуацию и повторение его жизненной истории: грабитель стал рецидивистом.

В данный момент полиция Хабаровска продолжает расследования краж, в особенности фактов перепродажи лекарств на рынке. Кем были перекупщики, которым поставляли медикаменты, неизвестно. Установлено, что мужчина крал всегда одни и те же лекарства, из-за чего возникает ощущение, что таким способом у него заказывали определенные таблетки заранее. Сотрудникам еще предстоит выяснить детали и подробности этой истории.

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