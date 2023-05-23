Национальный колорит и мастерство: в Городском дворце культуры Хабаровска прошли сольные концерты оркестров Владивостока и Якутии Фото: Елена БЯНКИНА

В Хабаровске дали старт международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны». Сольные концерты оркестров проходили сразу на трех городских площадках. Корреспондент «КП» - Хабаровск» посетил выступление оркестра Тихоокеанского флота из Владивостока и духового оркестра Государственной филармонии имени Галины Кривошапко из Республики Саха (Якутия).

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass Фото: Елена БЯНКИНА

«Амурские волны» стали визитной карточкой Хабаровска. В этом году фестиваль, приуроченный ко Дню города, проходит в одиннадцатый раз. Хабаровчан и гостей города ждет насыщенная программа выступлений. Участие в мероприятии примут 650 музыкантов из 11 оркестров.

Торжественное открытие состоялось 22 мая. На сцене Городского дворца культуры выступили коллективы из Владивостока и Республики Саха (Якутия). Музыканты подготовили яркие выступления, чем порадовали публику.

Военный оркестр Штаба Тихоокеанского флота Фото: Елена БЯНКИНА

Открыл концерт военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. Коллектив является непременным участником военных парадов, юбилейных мероприятий воинских частей, церемоний проводов кораблей на воинскую службу и их встреч из дальних походов. Также оркестр участвует в международных фестивалях и дружественных визитах.

Музыканты под руководством дирижера - старшего лейтенанта Станислава Ананьева - исполнили произведения Сергея Рахманинова. Концертная программа была подготовлена к 150-летию со дня рождения композитора. Публике такое решение явно понравилось.

- Не знаю, что и сказать. Это было так ярко, живо, что слушал с закрытыми глазами и представлял, что иду по лесу, а меня ведет эта музыка. Солистка очень понравилась. Приятно слышать народные песни, когда такой звонкий и чистый голос, - поделился впечатлениями Александр Юрьевич, хабаровчанин и большой поклонник фестиваля.

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass Фото: Елена БЯНКИНА

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass уже давно полюбился зрителям. Выступления отличаются виртуозностью, профессионализмом и народным колоритом. Дирижер - отличник культуры Республики Саха Якутия Павел Васьковский - подготовил яркое выступление с множеством сюрпризов. Народные артисты Герман и Клавдия Хатылаевы заворожили публику игрой на национальных инструментах под аккомпанемент оркестра.

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass Фото: Елена БЯНКИНА

- Мне очень нравится оркестр из Якутии. Они всегда показывают свой колорит: костюмы, музыка, артистизм. Был в том году и решил снова сходить. Ни капли не пожалел, что пришел на концерт, в этот раз решил внуку показать. Ему тоже понравилось. Я переехал в Хабаровск из Якутии, когда студентом был, но о корнях своих не забываю, - рассказал зритель.

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass Фото: Елена БЯНКИНА

Также участие в выступлении приняли артисты ансамбля малочисленных народов Севера «Гулун» и солист Петр Попов, обрадовавший слушателей песней «Увезу тебя я в тундру». Завершился вечер исполнением марша «Река Лена», написанного специально для фестиваля.

Духовой оркестр из Якутии Lena River Brass Фото: Елена БЯНКИНА

«Амурские волны» будут проходить в Хабаровске до 28 мая на различных площадках города. Сегодня на набережной состоится акция «Поющая площадь».

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