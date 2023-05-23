ТОП-5 мест Хабаровска, которые стоит посетить каждому

Фото: ХКАМТ

Каждый хабаровчанин или гость города задумывается о том, что посмотреть в Хабаровске. Когда все основные достопримечательности пройдены, и вы успели прогуляться по набережной Адмирала Невельского, прошлись от Комсомольской площади до площади Ленина, побывали во всех парках и скверах города, исследовали Амурский и Уссурийский бульвары, настает время искать что-то новое и интересное. Мы составили для вас ТОП-5 не банальных мест Хабаровска, которые обязаны посетить все.

Музей «Мир говорящих машин» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Музей «Мир говорящих машин»

Музей был основан 26 июня 2018 года семьей Веретенниковых. Большая часть экспонатов является частной коллекцией семьи. В музее представлены говорящие машины и аудионосители, выпущенные с 1880 по 1980 года.

Коллекция музея пополняется благодаря хабаровчанам, которые приносят новые экспонаты в музей, рассказывая интересные истории из жизни их семей, друзей, связанные с проигрывателями и пластинками.

Придя в музей, вы попадете в уникальную атмосферу, для посетителей представлено три зала: винтаж, СССР, диско. В музее есть краеведческий уголок, в котором у гостей будет возможность услышать произведения коренных народов Приамурья.

В музее представлено множество форматов экскурсий начиная от школьной, групповой или семейной до свидания в музее и индивидуальных экскурсий.

Также в «Мире говорящих машин» проводятся виниловые вечера, концерты и различного рода музыкально-просветительские мероприятия.

Фото: Музей истории Амурского моста

Музей истории Амурского моста

В 2010 году на дальневосточной железной дороге открылся музей истории Амурского моста. Организатором выступил главный инженер ДВОСТжд Владимир Крапивный.

Первым экспонатом и визитной карточкой музея стал 127-метровый пролет моста образца 1916 года. Дополняют музейную экспозицию под открытым небом грузопассажирский тепловоз 1983 года, он первый прошел по мосту через Амур. Паровоз П-72 «Победа» (в народе его прозвали «Лебедянка») и еще многоженство других экспонатов.

Также у гостей есть возможность посетить ретро-вокзал, в котором представлены экспозиции мостового музея, посвященные истории сооружения, восстановления и эксплуатации Амурского моста.

Музей расположен в живописном месте - на правом берегу Амура, рядом с действующим мостовым переходом. Его можно посетить самостоятельно, а также есть возможность прийти на групповые экскурсии.

Артсерватория

Была основана в 2018 году Евгенией Мясниковой. Артсерватория - первая частная культурная институция в Хабаровске. Ее деятельность направлена на популяризацию и развитие современного искусства, и культурно-просветительскую деятельность.

Артсерватория организует выставки и исследовательские проекты современной живописи, фотографии, поэзии, digitalart с участием не только российских, но и зарубежных авторов.

Проводит культурно-просветительские лекции, образовательные курсы мастер-классы и интенсивы от региональных, федеральных преподавателей, теоретиков и практиков в сфере искусства и творчества.

Артсерваторию можно посетить в качестве гостя или же приобрести абонемент.

Фото: Музей «Рыбы Амура»

Музей «Рыбы Амура»

Музей создан 2 декабря 2005 года к 60-летию образованию Хабаровского филиала «Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра».

В аквариумах музея содержится большое количество рыб, о которых вряд ли слышали даже местные жители края: элеотрис, щиповки, касатки-крошки и другие.

На все интересующие вопросы посетителей готовы ответить сотрудники музея, но также есть оформленные стенды, на них можно узнать много интересных фактов.

Музей открыт для посещения ежедневно.

Фото: ХКАМТ

Хабаровский краевой академический музыкальный театр

Основан в 1926 году. Считается первым профессиональным театром оперетты в СССР. Является крупнейшим профессиональным театром Хабаровского края и ведущим музыкальным театром Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ежегодно на сцене проходит более 250 спектаклей, концертов и других мероприятий.

Репертуар насчитывает более 40 постановок и включает в себя все музыкальные жанры: балет, оперу, музыкальные комедии, мюзиклы, оперетту, хореографические и музыкально-драматические спектакли.

ХМТ - четырежды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», неоднократный победитель региональных театральных фестивалей и конкурсов.

В театр можно попасть не только на спектакли и концерты, но и увидеть закулисье. Для этого нужно приобрести билет на экскурсию.

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