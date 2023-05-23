Сверхновая SN 2023ixf галактике М101 Фото: Владимир Наумов

Астрономы из Хабаровска опубликовали увеличенные цветные фотографии сверхновой SN 2023ixf, официально открытой 20 мая 2023 года. Чтобы получить зрелищные кадры, потребовался мощный телескоп и часы подготовки. Теперь читатели могут наблюдать за «смертью звезды» в многократном увеличении.

Снимок предоставил Владимир Наумов, астроном. Фотография была снята недалеко от Хабаровска в селе Дружба. Как отметил специалист, даже при светлом небе объект хорошо просматривается в телескоп. Вспышка будет видна еще около месяца, сейчас она на этапе выхода ударной волны из ядра бывшей звезды. Еще одним интересным моментом стала сила блеска сверхновой: она светит всего в 15 раз меньше по яркости, чем вся галактика М101 «Вертушка», в которой и произошел взрыв.

Напомним, ранее Матвей Бубенец, астроном-любитель из Хабаровска, снял момент появления вспышки одним из первых в мире. Это произошло во время прямой трансляции на его канале. Подписчики смогли наблюдать, как гибнет звезда в далекой галактике, в онлайн-режиме.

- Разумеется, я без преувеличений обалдел, ведь я охочусь именно за подобными событиями, которые показывают, что космос нестатичен. А увидеть его первым, да еще и транслировать его в прямом эфире до официального открытия - даже и не мечтал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Матвей Бубенец.

Одновременно с Матвеем взрыв удалось наблюдать в прямом эфире еще в нескольких телескопах по всей планете. Первым же успел подать документы о регистрации Коичи Итагаки, астроном-любитель из Японии. Открытие сверхновой официально числится за ним.

Астрономы объявили, что предоставят жителям Хабаровска возможность лично съездить и посмотреть в телескоп на сверхновую. Ориентировочно пик активности вспышки придется на 26-30 мая. Но выезды будут проходить все ближайшие несколько недель. Информацию о датах проведения можно будет узнать в телеграм-каналах Евгения Реввы и Владимира Наумова.

Что такое сверхновая звезда SN 2023ixf

Вопреки названию «сверхновая» эта звезда наоборот завершила свой жизненный цикл. Когда такое происходит, ее ядро сжимается, а затем взрывается в критической точке. После этого ударная волна выходит наружу, излучая огромное количество света.

- Этот процесс называется «схлопыванием», когда ядро больше не может гореть и поддерживать звезду в состоянии термодинамического равновесия. В этот момент оболочка звезды падает на него. При взрыве выделяется огромное количество энергии, достаточное для того, чтобы образовать новые тяжелые химические элементы и рассеять их в космос, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Наумов.

По многим теориям, именно благодаря сверхновым произошли многие процессы во вселенной, включая образование Земли и жизни на ней. Это одно из самых масштабных космических событий, известных человечеству на данный момент. Такие явления происходят крайне редко, и еще реже их удается снять прямо во время взрыва. Теперь в зависимости от массы умершего объекта на его месте будет образована либо нейтронная звезда, либо черная дыра.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Звезда умерла в прямом эфире: хабаровские астрономы случайно зафиксировали вспышку сверхновой одними из первых на планете

Сверхновая звезда взорвалась в небе над Хабаровском (подробнее)