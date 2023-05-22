Звезда умерла в прямом эфире: хабаровские астрономы случайно зафиксировали вспышку сверхновой одними из первых на планете

Сверхновая 2023ixf Фото: Матвей Бубенец

Матвей Бубенец, астроном-любитель из Хабаровска, случайно снял на видео редчайшее космическое явление - взрыв звезды. Сверхновая из галактики М101 попала в объектив камеры во время прямого эфира, который мужчина вел, наблюдая за объектами дальнего космоса.

Матвей признался, что даже не сразу понял, что увидел. В ночь, когда вспышка стала видна с Земли, астроном как раз вел прямой эфир для подписчиков. Совпадение или нет, но в тот день стрим мог не состояться по техническим причинам, однако в последний момент все же прошел. Спустя несколько часов в астрономическом сообществе стали говорить об открытии сверхновой в галактике, которую исследовал Матвей. Тогда он решил проверить запись и понял, что за вспышка попала в объектив.

- Разумеется, я без преувеличений обалдел, ведь я охочусь именно за подобными событиями, которые показывают, что космос нестатичен. А увидеть его первым, да еще и транслировать его в прямом эфире до официального открытия - даже и не мечтал, - рассказал «КП» - Хабаровск» Матвей Бубенец.

Так получилось, что Матвей зафиксировал явление задолго до его открытия. Официально же первым подал документы Коичи Итагаки, житель Японии. Любители науки о звездах уже подтвердили, что вспышку одновременно видели сразу в нескольких телескопах по всему земному шару, но не все смогли так же быстро зарегистрировать явление на бумаге. Тут уж кто успел, того и тапки. Тем не менее Матвей не расстроился, что его имя не увековечено в истории. Он рад, что ему в принципе посчастливилось стать свидетелем такого уникального момента и поделиться им со зрителями.

- Это действительно редкое явление и возможность - увидеть отдельную звезду в далекой галактике. Например, прошлая вспышка сверхновой была почти ровно год назад - 8 мая 2022. Такие события практически невозможно предугадать, поэтому они обнаруживаются случайно и в случайный период. Но одно могу точно сказать - наблюдать такое событие до официального открытия - это невероятный опыт и эмоции, - поделился с «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном и коллега Матвея.

Сверхновую после назвали 2023ixf. В галактике М101 «Вертушка» последний раз звезда взрывалась более 10 лет назад, в 2011 году. Сейчас же «новая сверхновая» находится на раннем этапе вспышки. Ударная волна идет из центра звезды, а значит будет расти и ее яркость. Пик блеска придется на период с 26 до 30 мая. Уже сегодня хабаровские астрономы поедут за город, чтобы сфотографировать все на телескопы и показать людям необычные снимки «смерти звезды».

СПРАВКА «КП»

Взрывом сверхновой называют явление, при котором ядро звезды сжимается до такой степени, что его просто разрывает в критической точке. Это одно из самых масштабных событий во вселенной, известных человечеству на данный момент.

- Это крайне важный процесс, благодаря которому, по многим теориям, и образовалась жизнь на Земле, да и сама Земля. При взрыве звезды высвобождается очень много материала, которого изначально не было во вселенной. Эти вещества хранятся в ядрах звезд и при взрыве высвобождаются в открытый космос, - рассказывает Матвей.

При таких явлениях вспышка света может быть в несколько раз ярче света самой галактики, где располагается звезда. На ее месте после взрыва образуется либо нейтронная звезда, либо черная дыра. Все зависит от ее массы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как дышит Вселенная: появилось видео с движением звезд по ночному небу

Астрономы из Хабаровска опубликовали видео перемещения созвездий (подробнее)

«Конская голова» и свечение «Пламени»: редкие снимки космоса показал астроном из Хабаровска

Хабаровский астроном сделал уникальный снимок туманности «Конская Голова» (подробнее)

Такого не увидят еще 18 лет: все планеты выстроились в ряд в небе над Хабаровском

В Хабаровске прошел Великий Парад планет 2022 (подробнее)