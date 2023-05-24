Разрывал капот и пытался добраться до людей: раненый медведь набросился на машину, сбившую его в Хабаровском крае

Лексус сбил медведя на трассе, а затем хищник попытался отомстить железному врагу Фото: телеграм-канал Хабарай

Семья из Хабаровска едва не стала жертвой раненого бурого медведя на трассе в Хабаровском крае. Разъяренный хищник набросился на их машину, разорвал капот, пытался выдавить стекло и добраться до людей. К счастью, их было не видно за сработавшими подушками безопасности, и медведь вскоре покинул территорию мести и скрылся в лесу.

Что произошло на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино

Как сообщают очевидцы, инцидент случился накануне, на 149-м километре трассы Хабаровск - Лидога - Ванино. Автомобиль «Тойота-Лексус» двигался со стороны Хабаровска, как вдруг перед ним на дорогу внезапно выскочил медведь. Затормозить машина не успела, бурого сбили и прокатили несколько метров на капоте.

- Медведь выпрыгнул из леса через ограждение, вот место, где машина ударила медведя (бурые следы на асфальте), дальше медведь упал с капота автомобиля, на дороге тоже следы крови, медведь поднялся и, шатаясь, догнал остановившийся автомобиль, - рассказывает на видеоролике очевидец.

Рвал металл и бил лобовое стекло

Затем, по словам мужчины, медведь подбежал к передней части машины и запрыгнул на капот. Он стал яростно рвать металл, затем давить на лобовое стекло, и пытался добраться до людей, сидящих внутри. Но, к счастью, путешественников от глаз хищника скрывали сработавшие от удара подушки безопасности. Немного выпустив пар, медведь бросил все попытки уничтожить машину и сиганул в лес через ограждение, оставляя за собой лишь небольшие следы крови.

Как говорит очевидец, на капоте остались куски шерсти, фрагменты костей и экскременты животного. Хищник успел прокусить стойку у машины.

На месте работают органы власти

В правительстве Хабаровского края редакции «КП» - Хабаровск» рассказали, что на место происшествия выезжали специалисты охотнадзора. Выяснить, что сейчас с медведем, сложно, он скрылся в лесу.

- Мы выезжали на место, медведя не было, уже убежал. Разговаривали с людьми, машину видели. Сейчас особо ничего не сделаешь, таких случаев много, когда сбивают животное, и оно убегает в тайгу. Здесь меры может принимать полиция, они будут разбираться. Потому что в законодательстве написано, что даже если по неосторожности сбито животное, то за него государство может потребовать возместить ущерб. Правоохранители разберутся, была ли превышена скорость, и при каких обстоятельствах произошел инцидент, - рассказал Юрий Колпак, начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Помимо охотнадзора на месте работали сотрудники Госавтоинспекции края. В ГИБДД редакции сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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