Поймала самца и поняла, что он другой: ученая из Хабаровского края открыла новый вид насекомых

Изучая водоемы, ученая и не думала, что встретит новое существо Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Необычный вид насекомых обнаружили в Хабаровском крае. Открыла его Надежда Яворская, кандидат биологических наук и сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье». Существо назвали в честь ученой, обнаружившей его в пресной воде. Теперь насекомое официально зарегистрировано как Capnia yavorskayae.

Capnia yavorskayae Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Вид относится к отряду веснянок. Эти создания получили свое название, потому что встречаются обычно именно весной. Живут они по берегам рек и водоемов, предпочитая скрытно сидеть в траве. Есть у них и необычная особенность: насекомые являются индикатором чистоты воды. Веснянки не живут у загрязненных источников, предпочитают только свежую прозрачную воду.

Обнаружили новый вид, до этого не известный науке, можно сказать, случайно. Группа сотрудников была в экспедиции у рек, ручьев и озер региона, изучая различных водных насекомых. Надежда Яворская взяла самца веснянки и присмотрелась к нему поближе. Тогда и стало понятно: такой особи она еще не видела.

Надежда Яворская Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Ученые взяли образец с собой и доставили во Владивосток. Там работает очень авторитетная ученая, знающая все виды водных насекомых, обитающих на планете. Вместе они проанализировали геном присланного самца и поняли, что такой последовательности в базе данных нет. Так открытие нового вида было подтверждено официально, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Теперь вид Capnia yavorskayae вписан в историю и будет указан как обитатель водоемов Хабаровского края. Кстати, в том числе благодаря этим насекомым в регионе так много рыбы.

- Наряду с поденками или ручейниками веснянки являются одним из основных компонентов в питании рыб. В настоящее время в Комсомольском заповеднике насчитывается 18 видов веснянок, - сказала Ольга Куберская, заведующая сектором мониторинга состояния природных комплексов и объектов Комсомольского заповедника.

Новый вид официально зарегистрирован и подкреплен научной статьей. Каждый может подробнее почитать о необычной веснянке. Статья выложена в открытом доступе на сайте журнала Zootaxa.

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