Никто не знает, где их мама: пятеро совят выпали из гнезда прямо в руки школьников из Хабаровского края

Совята озирались по сторонам и рассматривали своих спасителей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Школьники из села Отрадное в Хабаровском крае спасли пятерых птенцов редкой совы. Крошечные создания буквально свалились детям на голову. Совятам сильно повезло: ребята успели подставить ладошки. В результате детеныши оказались в целости и безопасности, сейчас за ними наблюдают специалисты.

О ситуации с совами-парашютиками, как их уже успели окрестить местные, рассказали орнитологи ФГБУ «Заповедное Приамурье». Сотрудники как раз возвращались домой после подсчета дальневосточных аистов, когда раздался тревожный звонок. На связи была Дарья Котляр, директор школы в Отрадном.

- У нас ЧП. На территории школы есть совиное гнездо, и по какой-то причине все птенцы, как парашютики, спланировали оттуда прямо в руки ученикам. Хорошо, что дети рядом оказались, - рассказала Дарья Котляр.

Директор объяснила, что уже обзвонила все зоозащитные организации, но никто не смог объяснить, что делать с птенцами дальше. Как выяснилось позднее, выпали совята с крыши здания с большой высоты. В этот момент их мамы нигде не было видно. К счастью, никто не пострадал, все совята были успешно пойманы заботливыми руками учеников. А вот судьба их матери до сих пор неизвестна, взрослая особь не объявилась даже через несколько часов, что крайне необычно для этого вида.

- Специалисты предполагают, что детеныши могли остаться одни и испугаться какого-то громкого шума, поэтому вывалились наружу. Они еще совсем крошечные, едва достигают нескольких сантиметров в длину - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Рассказ о спасении услышал Виктор Калягин, водитель ведомства. Коллеги мужчину называют «народным орнитологом». Он не раз спасал и выхаживал различных птиц, и в этот раз тоже не смог пройти мимо. Именно он вызвался забрать совят к себе домой.

Специалисты направились прямиком в школу, где и произошел инцидент. Совят к этому моменту уже разместили в большой картонной коробке. Школьники так прониклись любовью к маленьким птенцам, что были готовы забрать их себе, чтобы выходить самостоятельно. Ученые и сотрудники школы решили, что орнитологи все-таки смогут лучше позаботиться о беззащитных детенышах, оставшихся без матери. Не без грусти, но дети согласились с этим и отдали специалистам коробку.

Орнитологи установили, что спасенные особи относятся к виду уссурийской совки. Это редкие птицы, проживающие только на территории Юго-Восточной Азии. Неравнодушие школьников позволило сохранить сразу пять новых жизней. Теперь птенцы будут находиться под чутким контролем ученых, пока не подрастут и не окрепнут.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Попал под колеса и не мог летать: краснокнижного филина выходили спасатели в ЕАО

МЧС предполагает, что редкую птицу сбили в окрестностях Биробиджана (подробнее)

Успешно охотится и меньше хромает: что сейчас с тигрицей без фаланг пальцев, убивавшей собак в Хабаровском крае

Отловленная амурская тигрица из села Арсеньево в Хабаровском крае стала меньше хромать (подробнее)