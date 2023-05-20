Успешно охотится и меньше хромает: что сейчас с тигрицей без фаланг пальцев, убивавшей собак в Хабаровском крае

Редкая кошка убивала собак, как выяснилось, из-за проблем со здоровьем Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Специалисты отмечают прогресс в реабилитации амурской тигрицы из Хабаровского края, отловленной за конфликтное поведение 2 марта. Напомним, что хищница превратила село Арсеньево (Нанайский район) в свои охотничьи угодья. Редкая кошка убивала собак, как выяснилось, из-за проблем со здоровьем.

УБЕЖИЩЕ ПОД ДОМОМ

Тигрица таскала собак в населенном пункте, и 2 марта пришла за очередной добычей. Хищница убила пса, но на месте преступления ее застал хозяин участка. Он, видимо, спугнул самку, и та забилась под веранду. Мужчина позвонил охотоведам, которые выгнали тигрицу из-под и обездвижили.

Осмотр хищницы на месте показал: она сильно истощена и ей требуется помощь. Самку отправили в приморский реабилитационный центр для диких животных. Более глубокая диагностика тигрицы показала, что у нее нет трех фаланг с когтями на одной из передних лап. Предположительно, хищница попала в браконьерский капкан и смогла из него вырваться такой ценой.

ИДЕТ НА ПОПРАВКУ

Также у зверя был отморожен кончик хвоста, поэтому специалисты его купировали. Общее печальное состояние самки мешало ей полноценно охотиться. Поэтому тигрицу было решено оставить в центре до полного выздоровления. Спустя более двух месяцев реабилитации краснокнижная кошка окрепла и показала, что не утратила охотничьи навыки.

- Нас очень порадовал прогресс в ее здоровье - хромота становится менее заметной, - сообщили в пресс-службе центра «Тигр».

Сейчас обсуждается вопрос о выпуске тигрицы в дикую природу. Вместе с ней в тайгу может вернуться молодая самка, также попавшая на реабилитацию из Хабаровского края. Она охотилась в поселке Золотой на собак и скот и стала пятой изъятой из дикой природы. Хищница здорова и не травмирована.

СОБРАТЬЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ

В этом же центре в феврале 2023 года умер отловленный в Нанайском районе тигр-собакоед. У зверя была серьезная травма лапы. Специалисты предполагают, что самец попал в лапозахватывающий капкан браконьеров.

Еще два отловленных тигра находятся на реабилитации в центре «Утес» под Хабаровском. Первым был изъят уничтожитель собак из города Вяземский. У зверя отсутствовала фаланга пальца. Второй поймали хищницу на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

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