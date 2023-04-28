Убила семь оленей: решается судьба тигрицы-собакоедки без части пальцев, которая сидела под домом в Хабаровском крае

Тигрица, пойманная в Хабаровском крае 2 марта, идет на поправку Фото: Скриншот с видео

Тигрица, пойманная в Хабаровском крае 2 марта, идет на поправку. Напомним, что хищница убивала собак в селе Арсеньево (Нанайский район). Взрослая самка была истощена и травмирована, специалисты решили отправить ее в центр реабилитации в Приморье.

ВЫГОНЯЛИ ИЗ-ПОД ДОМА

Редкую кошку отловили после того, как она убила собаку на участке местного жителя. Мужчина, видимо, спугнул тигрицу, и она залезла под веранду. Прибывшие охотоведы смогли выманить самку и обездвижить. Первоначальный осмотр показал: зверь серьезно истощен, ему требуется помощь.

В реабилитационном центре тигрице провели полный осмотр. У пятилетней самки не оказалось трех когтевых фаланг пальцев на одной из передних лап. Специалисты предположили, что хищница попала в лапозахватывающий капкан браконьеров. Она смогла вырваться, но получила травму.

Специалисты обнаружили у тигрицы еще одно повреждение - она отморозила кончик хвоста. Спасти его не удалось и пришлось купировать. Общее печальное состояние кошки мешало ей полноценно охотиться. Спустя почти два месяца реабилитации редкий зверь делает успехи.

НАВЫКИ УБИЙСТВА В НОРМЕ

Специалисты поделились кадрами тигрицы Взрослой (это ее временная кличка) из центра реабилитации. Хищница, судя по видео, пришла в норму. Сейчас эксперты обсуждают вопрос о ее выпуске в дикую природу.

- Заметно, что тигрица хромает, однако это не мешает ей успешно охотиться. С момента поступления на реабилитацию она добыла уже семь оленей, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

В том же центре реабилитацию проходит другая конфликтная амурская тигрица из Хабаровского края. Она стала пятой по счету, изъятой из дикой природы. Ей специалисты дали временную кличку Молодая. Хищница охотилась в поселке Золотой на собак и скот. Она здорова, ее, вероятно, тоже скоро выпустят в тайгу.

КОНФЛИКТНЫЕ «БРАТЬЯ»

В этом же центре в феврале умер отловленный в Нанайском районе самец, поедавший собак. У зверя была серьезная травма лапы. Специалисты считают, что он попал в браконьерский капкан.

Еще два отловленных тигра находятся в центре «Утес» под Хабаровском. Первым был изъят уничтожитель собак из города Вяземский. У хищника не было фаланги пальца. Второй поймали самку на пасеке в Арсеньеве. Тигрица забралась в пустой собачий вольер и случайно закрыла себя в нем. Все отловленные тигры сильно истощены.

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