«Его любимое хобби – поесть»: восьмимесячный щенок Ирбис готовится стать служебной собакой в Комсомольске

Хороший мальчик переловит всех плохих Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Восьмимесячный ротвейлер Ирбис готовится стать не только преданным другом своего хозяина, но и полноценным стражем порядка. Пес будет нести службу в полиции Комсомольска-на-Амуре, где он проживает со своим владельцем Дмитрием Бобылевым. Сейчас Ирбис полностью погружен в обучение и подготовку, чтобы стать настоящим профессионалом и охранять безопасность людей.

Дмитрий с Ирбисом Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«СИДЕТЬ», «ЛЕЖАТЬ», «ИСКАТЬ ЗАПРЕЩЕНКУ»

Ирбиса привезли в Комсомольск несколько месяцев назад. И с первого же дня началось обучение. Дмитрий работает кинологом и воспитывает себе напарника на выезды. Ирбис будет работать по направлению «Поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств, оружия и боеприпасов». Непростая служба требует от пса глубоких знаний, обучение собак – дело долгое и весьма трудозатратное.

- В первую очередь я его социализировал. Затем мы начали учить базовые команды из основного курса: «Лежать», «Ко мне», «Рядом», «Сидеть». Все эти команды для щенка весьма непростые, но мы справились. Дальше нас ждет специализированное обучение в кинологическом центре. Оно продлится около пяти месяцев, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Бобылев.

Ирбис радуется солнышку Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Как только Ирбис овладеет всеми навыками, он сразу заступит на службу. Обычно собаки начинают работать в годовалом возрасте и служат минимум семь лет. После этого они ежегодно должны сдавать аттестацию. Если навыков для работы в полиции еще хватает – остаются служить, если нет – списываются. Звучит жутковато, но на самом деле это такая собачья пенсия. Предыдущая собака Дмитрия после ухода с работы осталась жить у него как обычный пес в семье.

Тиранда (слева), Дмитрий (посередине) и Ирбис (справа) Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«ТИРАНДА ЛЮБИТ ИГРАТЬ, А ИРБИС… ПОЕСТЬ»

У Ирбиса есть наставница, четырехлетняя Тиранда, тоже ротвейлер. Она так же живет и работает с Дмитрием. Специализация собаки: розыск людей. Сейчас она присматривает за новым членом семьи и будущим коллегой, подает пример опытной служебной собаки.

- У них совсем разные характеры. Тиранда любит различные игры, она более вдумчивая и спокойная. Ирбис же более активный и любопытный, пытается доминировать. Игры его интересуют меньше, чем еда.

В будущем Дмитрий будет работать с обеими собаками сразу. На определенные вызовы брать Тиранду, на другие случаи Ирбиса. Два воспитанника - это большая ответственность, но и более эффективная работа. Да и дома стало веселее. Кстати, кличку Ирбису выбрал не сам Дмитрий. Ее придумали пользователи соцсетей. Жители участвовали в голосовании на официальной странице УМВД России по Хабаровскому краю.

Иногда поиграть он все же не прочь Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ СТАЯ»

36-летний Дмитрий Бобылев работает кинологом уже 15 лет. Он знает все о собаках, их повадках и о воспитании питомцев. Мужчина признался, что выбрал эту профессию из большой любви к животным. В детстве он все время таскал собак домой, пока родители вздыхали и смирялись с таким неизбежным пополнением.

- Я счастливый человек, ведь просто обожаю свою работу. Каждый день прихожу на нее с удовольствием, и с таким же удовольствием возвращаюсь домой, конечно. Хоть и живу со служебными собаками, но дома мы не работаем. У меня выходной, а значит и у них выходной. Могу погладить, поиграть, все как у обычных людей.

Несмотря на то, что Дмитрий не занимается документами и обязанностями других отделов, дней безделья у него нет. Тандем Дмитрия и Тиранды нужен городу всегда. Вместе они выезжают на всевозможные проверки и даже места преступлений. А если все же повезет, и выпадет свободный часок-другой, Дмитрий посвящает это время отработке команд и тренировке четырехлапых коллег.

Мужчина знает все об обучении профессионалов Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

«ПЕРЕСТАНЬТЕ ОЧЕЛОВЕЧИВАТЬ СОБАК»

Специально для «КП» - Хабаровск» кинолог поделился некоторыми советами. Они будут полезны всем «собачникам», а возможно и «кошатникам». По мнению Дмитрия, главная ошибка владельцев домашних любимцев – их очеловечивание.

- Когда изучаешь кинологию, все больше понимаешь, что к собакам нужно относиться как к собакам, в хорошем смысле этого слова. Если относиться к ним, как к ребенку, хозяев ждет разочарование.

Корень зла этой проблемы раскрывается, по мнению мужчины, позже и проявляется в «слепой любви». Когда люди кормят питомцев едой со стола, потому что «ну он так смотрит», «он же хочет». В результате собаки не только становятся разбалованными, но и получают проблемы со здоровьем. Кинолог объяснил, что даже одной сосиски достаточно, чтобы заработать неизлечимую болезнь. При таком кормлении страдают внутренние органы: печень, желудок, кишечник, почки. А вот правильный рацион для собаки, считает специалист, только сухой сбалансированный корм от хорошего производителя.

С виду хоть и милашка, но внутри уже серьезный парень Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Часто видишь в новостях: собака покусала хозяев, загнала в другую комнату, еще что-то. Это вина владельцев, которые не понимают, что взрослые животные захотят доминировать. Для них семья – это их стая, и человек должен поставить себя в ее главе. Все проблемы от незнания.

Кинолог считает, что каждому надо понять, что мышление собаки очень отличается от человеческого. Если правильно воспитывать и следить за питомцем, то он будет не только послушным, но и верным другом, который четко будет знать границы дозволенного.

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