Домашний скот оказался в опасном положении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае официально подтвердили вспышку африканской чумы. Болезнь косит свиней, уничтожая целые производства. Фермеры бьют тревогу и пытаются спасти скот, пока болезнь продолжает бушевать и набирать обороты. К возможности столкновения с чумой готовятся власти ЕАО. Хабаровский край тоже начеку: меры контроля усиливаются с каждым днем, но уже появились первые тревожные сигналы.

Опасна ли африканская чума свиней для жителей Дальнего Востока

В мае 2023 года первая вспышка чумы (АКС, - прим.ред.) произошла на свиноводческом комплексе «Русагро-Приморье». Следует понимать, что предприятие является одним из крупнейших во всем ДФО. Зараженная продукция поставлялась в 75 различных торговых точек всего Дальнего Востока. После этого на территории Сунятсенского сельского поселения был введен режим ЧС локального характера.

- Вирус опасен тем, что мясо может попасть на «столы» к животным в виде отходов и спровоцировать вспышку заболевания. Такую продукцию необходимо изъять и уничтожить, - рассказал Сергей Борцов, заместитель начальника отдела по ЕАО управления Россельхознадзхора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

В каких районах Хабаровского края нашли африканскую чуму свиней

После заражения в соседнем регионе, в Хабаровском крае поступило сообщение об обнаружении чумы на территории Амурского района в поселке Мылки. Говорилось, что заболели животные на личной ферме одного из хозяйств.

- Мы связались с коллегами из района. Специалисты выезжали на место и опровергли факт заражения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Козыряцкая, пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.

Сейчас в крае усилены меры контроля. Владельцев животных призывают каждый день проводить осмотр поголовья. Обо всех подозрительных случаях и признаках болезни скота необходимо сообщать на станцию по борьбе с болезнями животных.

Будет ли в Хабаровском крае и ЕАО карантин из-за африканской чумы свиней

До сих пор нив ЕАО, ни в Хабаровском крае нет официальных случаев вспышки АЧС. В ЕАО карантин из-за эпидемии был введен зимой и снят спустя несколько месяцев после стабилизации ситуации. Сейчас власти области принимают меры для профилактики новой вспышки.

- К сожалению, это заболевание никогда совсем не исчезало, теплилось и среди диких, и среди домашних животных. Мы обязаны проинформировать об этом и привлечь граждан не приобретать животных, которые продаются без соответствующих документов и которых не осмотрели ветеринары, - рассказала Галина Дзюба, начальник департамента ветеринарии правительства ЕАО.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, которая поражает диких кабанов и домашних свиней. С высокой долей вероятности для животных она заканчивается летальным исходом. Источником заражения являются больные и переболевшие свиньи. Зачастую симптомы у носителей вируса могут проходить без внешних проявлений. Для человека африканская чума свиней угрозы не представляет.

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