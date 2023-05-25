Утопленник в Мылках: в озере Хабаровского края нашли труп мужчины

Рыбака искали почти месяц Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тело мужчины обнаружили в озере Мылки Хабаровского края. Пропавший числился в розыске с 4 мая 2023 года. Три недели понадобилось спасателям, чтобы найти утонувшего жителя в мутной холодной воде.

67-летний рыбак пропал, когда выехал на природу. Он перестал выходить на связь с родными, телефон был недоступен. Никто не знал его точное местоположение. Все, что было известно: он отравился рыбачить на озеро.

Когда стало ясно, что домой мужчина не вернется, к его поискам приступила полиция. Сотрудники попросили водолазов осмотреть дно водоема. Предполагалось, что мужчина мог утонуть в озере вместе с машиной, на которой туда приехал. К сожалению, спасательная операция результатов не принесла, не было найдено ни одной зацепки.

- Поиски были приостановлены на время выяснения обстоятельств. С 18 мая их возобновили. Две группы спасателей осматривали береговую линию и акваторию. Всего было исследовано три тысячи квадратных километров дна, 27 километров берега и шесть километров акватории озера, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спустя неделю спасателям удалось обнаружить тело мужчины. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП» - Хабаровск» о причине гибели мужчины. Он выпал из лодки и утонул. На транспорте передвигался во время рыбалки. По какой причине не смог удержаться внутри, неизвестно. Правоохранительные органы выясняют, что именно случилось на озере в тот день.

- Следственные органы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводят проверку обстоятельств гибели мужчины, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В данный момент на месте работает полиция. Идет опознание погибшего. Из-за долгого пребывания в воде, внешность сильно изменилась, поэтому однозначно утверждать, что это именно тот самый пропавший без вести рыбак. Личность подтвердят позже. До сих пор информация остается неподтвержденной.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Ныряли дважды, но тело не нашли: спасатели ищут мужчину на озере Мылки в Комсомольске

Водолазы обследовали дно озера Мылки в поисках тела мужчины в Комсомольске-на-Амуре (подробнее)