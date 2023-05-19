Ныряли дважды, но тело не нашли: спасатели ищут мужчину на озере Мылки в Комсомольске

Водолазы обследовали дно озера Мылки в поисках тела мужчины в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

4 мая на озере Мылки, расположенном в Городе юности, пропал 67-летний мужчина. Полиция предполагает, что комсомольчанин утонул, но его тело не могут найти уже две недели. К поискам подключили водолазов. Они уже дважды погружались на дно озера, но тела пропавшего не обнаружили.

- 18 мая было обследовано три тысячи квадратных метров дна озера. К сожалению, поиски не дали результатов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прошлое погружение водолазы совершили 12 мая. Они ныряли шесть раз и осмотрели около пяти тысяч квадратных метров дна, но также ничего не обнаружили.

Напомним, ранее 26-летний рыбак пропал после загадочного крушения лодки на Амуре недалеко от острова Ченки.

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