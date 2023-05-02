«Я верю, что он ждет нас»: 26-летний рыбак пропал после загадочного крушения лодки в Хабаровском крае

Родственники уверены, что крушение не могло произойти по неосторожности Фото: социальные сети Григория Маслеева

В Хабаровском крае проходят масштабные поиски пропавшего рыбака. 26-летний Григорий Маслеев исчез 29 апреля на реке Амур недалеко от острова Ченки. Это произошло, когда мужчина выехал на рыбалку вместе со своим другом.

ЛОДКА ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ

Приятели отправились порыбачить в таежную местность. Ночью они сплавлялись с удочками по Амуру, пока не случилось ужасное. Около трех утра их моторная лодка перевернулась на середине реки. Одному из друзей удалось выплыть наружу. Мужчину заметили другие рыбаки, спасли и забрали к себе на борт. Вот только Григория в это время нигде не было видно. Пропала и лодка, на которой товарищи плыли по реке.

30 апреля в службу спасения позвонил отец спасшегося из реки мужчины. Он и рассказал, что произошло у острова Ченки. Как стало известно «КП» - Хабаровск», друг до сих пор и сам не понимает, что произошло в тот момент. То ли лодка натолкнулась на что-то в реке, то ли их занесло течением. Причину крушения он не может объяснить.

- В данный момент на территории происшествия проходят поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС. Вместе они обрабатывают акваторию Амура. Полицейские обеспечивают безопасность спасателей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

ПОИСКИ

Совместно спасателями, полицейскими и волонтерами было прочесано 45 километров береговой линии. Сотрудники МЧС на катере также осмотрели 15 километров акватории Амура. Поиски не принесли результатов. 2 мая спасательные группы продолжают работу на местности.

- Он очень ответственный и сильный. Он не мог допустить какую-то нелепость, был осторожным всегда. Сейчас все местные жители, кто может, ищут его на катерах. Все в шоке, делают, что могут, чтобы найти его. Я не могу поверить в то, что он мог погибнуть. Я верю, что он живой сидит где-то на острове и ждет, когда его найдут и спасут, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алла, родная сестра Григория.

Григорий в армии Фото: социальные сети Григория Маслеева

Как стало известно «КП» - Хабаровск», Григорию в сентябре исполнится 27 лет. Он окончил Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум и отслужил в радиотехнических войсках ВВС России. Мужчина работает на заводе КнААЗ имени Гагарина и очень любит рыбалку. Это его основное хобби, при любой возможности он выходит на воду, чтобы привезти свежий улов. Григорий живет со своей девушкой, у пары есть собака.

Волонтеры просят жителей региона помочь им в поисках Григория. В момент пропажи он был одет в камуфляжный костюм. Его рост - 170 сантиметров, у мужчины карие глаза и русые волосы, среднее телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Григория, просят сообщать по телефонам: +7 914 192-41-97 или +7 914 167-37-77.

Ориентировка Фото: ДПСО «Лига Спас»

ОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

30 апреля в Хабаровском крае произошел еще один похожий случай. Местный житель на лодке врезался в косу на протоке Сандинская. Он сел на мель и не смог выбраться. Телефон мужчины разрядился, поэтому он просидел всю ночь на одном месте. К счастью, утром мимо проплыла другая лодка, и люди одолжили рыбаку мобильник. Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия и помогли вытолкать лодку на воду.

- В настоящее время навигация для маломерных судов открыта еще не во всех районах. Это происходит в разные сроки по мере освобождения рек ото льда, даты устанавливаются согласно постановлениям глав муниципальных образований. На сегодняшний день официально выходить на акваторию разрешено в Бикинском, Вяземском, Хабаровском, Нанайском, Амурском районах и районе имени Лазо, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели помогли рыбаку, севшему на мель Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В МЧС напомнили, что прежде чем выйти на воду, необходимо зарегистрировать лодку и пройти техосмотр. Рыбаки должны убедиться, что судно полностью исправно. Также с собой обязательно нужно иметь, сигнальный фонарь, огнетушитель, аптечку, спасательный круг. Во время движения на каждом человеке должен быть надет спасательный жилет. На воде также необходимо соблюдать максимальную бдительность. Заранее узнать прогноз погоды, иметь при себе запас топлива и теплых вещей, заряженный сотовый телефон, а также запас воды и еды. Ни в коем случае нельзя выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

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