Пропал вместе с лодкой: 74-летнего мужчину две недели не могут найти в Хабаровском крае

Пожилого рыбака больше полумесяца ищут в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»
О местоположении Алексеенко Владимира Ивановича ничего не известно с 14 апреля. 74-летний мужчина отправился порыбачить на Амурскую протоку в районе села Корсаково-2 и пропал. На воду он вышел на ПВХ-лодке «Фрегат-М1» темно-зеленого цвета с одним веслом. На нем были темно-зеленая куртка и рыбацкие сапоги.
- Рост мужчины примерно 172 сантиметра. У него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».
Родные и близкие все еще надеются на возвращение Владимира. Всех, кто может сообщить информацию о местонахождении мужчины, или нашедших лодку ниже по течению Корсаково-2 просят звонить по телефону +7 914 167-37-77.
Ранее 26-летний мужчина отправился на рыбалку и не вернулся в Хабаровском крае. Он пропал в районе острова Ченки.
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