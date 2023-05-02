Четвертый день поисков: 26-летний мужчина отправился на рыбалку и не вернулся в Хабаровском крае

Молодой рыбак пропал в районе острова Ченки в Хабаровском крае Фото: ДПСО «Лига Спас»

26-летний Григорий Маслеев отправился на рыбалку еще 29 апреля. С тех пор никто его не видел. Последнее известное местоположение рыбака – район острова Ченки. Мужчина не выходит на связь уже четвертый день. Волонтеры и спасатели ищут пропавшего и просят всех, кто владеет информацией о местоположении Григория, позвонить по телефонам: +7 (914) 192-41-97 или +7 (914) 16-37-77.

- Рыбак вышел на воду на моторной лодке. На нем был камуфляжный костюм, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Рост Григория Маслеева – около 170 сантиметров. У него среднее телосложение, русые волосы и карие глаза.

Ранее двое подростков пропали в Хабаровске. Без вести исчезнувших детей нашли на следующий день.

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