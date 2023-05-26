«Вон, ФСБ стоит уже!»: трое жителей Хабаровска учинили погром в стоматологии и угрожали персоналу «связями»

Обычный рабочий день обернулся дракой и срывом записей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое жителей Хабаровска ворвались в частную стоматологию в Индустриальном районе. Угрожая сотрудникам связями с ФСБ, они переворачивали стулья и громили помещение. Остановить дебош попытался 38-летний пациент клиники. Вломившиеся порезали мужчине щеку.

На данный момент есть лишь показания пострадавшей стороны. Персонал рассказал свою версию событий. По их словам, в обычный рабочий день врач услышал шум в фойе. В это время в кресле сидел пациент, которому ввели анестезию. С криками и руганью внутрь ввалилась женщина с двумя мужчинами, один из которых представился сотрудником ФСБ.

Когда врач попытался узнать, что происходит, женщина в черном пиджаке начала кричать, что директор должен ей денег. После этого крушение кабинета продолжилось. Посетительница переворачивала стулья, бегала по кабинету и ругалась с персоналом. Один из мужчин, пришедших с ней, проследовал во второй кабинет и стал толкать врача и помощника. Пациент с ретрактором во рту вскочил с кушетки и стал разнимать мужчин. В это время незваный гость нанес ему травму. По предварительной информации, мужчине порезали щеку.

- Данный гражданин самостоятельно обратился за помощью в стационар и в настоящее время проходит лечение амбулаторно. Сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по Хабаровску проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Как объяснили в клинике, ущерб от действий неизвестных составил около 300 тысяч рублей. Дорогостоящее оборудование непригодно для использования. По неподтвержденным данным, директор знает женщину, учинившую погром. Руководство сообщило, что полгода назад она так же вломилась в клинику и избила администратора, вымогая деньги. Тогда камер внутри не было, поэтому привлечь нарушительницу к ответственности не получилось. На данный момент обстоятельства новой стычки уточняется и будет дополняться. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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