Загремел в психушку за голый дебош: мужчина без одежды разгромил машины в Хабаровске

Неадекватные выходки попали на видео Фото: скриншот из видео

Беспрецедентные выходки жителя Хабаровска возмутили жителей города. Они были вынуждены лицезреть, как абсолютно голый мужчина колошматил автомобили во дворе по улице Сысоева. Остановить дебошира не получалось, ведь он бросался на прохожих и автомобилистов.

- Видимо, осень - пора обострений. Он бегал туда-сюда, не переставая махать руками. Я вообще думал, что у него с собой нож. Во всяком случае, какой-то предмет в руках точно был. Я не стал дожидаться, когда он решит и на меня напасть, и ушел домой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег, житель соседнего двора, проходивший мимо.

Нагой мужчина пытался останавливать машины, которые проезжали мимо, и стремился что-нибудь расколотить. Один из свидетелей обнаженного «представления» вызвал помощь.

- В отдел полиции №2 поступило заявление от горожанина о том, что гражданин ведет себя агрессивно. Кроме того, в ведомство обратились четверо автовладельцев с заявлениями о повреждении их транспортных средств, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Выходки неадекватного мужчины попали на видео. На нем можно увидеть, с каким остервенением он бьет по машинам. Все это плюс факт того, что одежды на нем не было, заставило усомниться экспертов в психологическом состоянии мужчины. Хулигана доставили в лечебное учреждение для проверки на вменяемость. Экспертиза также покажет, был ли он на момент случившегося под действием запрещенных препаратов.

Напомним, Хабаровску уже приходилось сталкиваться с подобными случаями, причем не единожды. Недавно в неглиже перед жителями предстал другой мужчина. Он лежал на асфальте остановки «Большая» в одних трусах, пока автобусам приходилось объезжать его, чтобы не задавить.

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