Машина всмятку: водитель иномарки влетел под фуру на хабаровской трассе и погиб

Мужчина погиб в аварии с фурой в Хабаровском крае Фото: соцсети

Страшная авария произошла минувшим вечером 26 мая на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Она унесла жизнь 49-летнего мужчины. Правда, виновником жесткого ДТП стал он сам.

Около 21 часа мужчина ехал на Toyota Camry Gracia из Комсомольска в Хабаровск. На 48 километре трассы выехал на встречку. Этот маневр стал для него последним.

- Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Volvo FМ Truck, - рассказала Ксения Мексичева, врио инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Хабаровского края.

Травмы водителя иномарки оказались несовместимыми с жизнью. Он погиб прямо на месте. Да и, судя по кадрам из социальных сетей, сам автомобиль разорвало на две части: очертания бывшей машины узнаются в лишь по номерам. На видео видно лежащее рядом тело мужчины, от удара вылетевшее на дорогу.

Мужчина погиб в аварии с фурой в Хабаровском крае Фото: соцсети

Удар был настолько сильным, что даже большегруз отлетел в кювет. Лишь задняя часть фуры осталась на проезжей части. Очевидцы говорят, что грузовик перевозил газ на местный завод.

На месте работала следственно-оперативная группа. Движение по одной полосе пришлось перекрывать. Полиция проводит проверку.

Напомним, в апреле жуткая авария произошла в Магаданской области. В ДТП с погрузчиком погиб 41-летний мужчина, приехавший на вахту из Якутии. Он ехал на капоте автомобиля, за рулем которого находился 26-летний житель Новосибирской области без прав. В какой-то момент мужчина упал, и машина проехала прямо по нему. Накануне против водителя завели уголовное дело.