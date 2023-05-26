Уголовное дело завели из-за гибели вахтовика из Якутии на трассе в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме следователи завели уголовное дело против 26-летнего жителя Новосибирской области. Мужчину подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Все случилось 12 апреля в лесу на шестом километре дороги Герба - Омсукчан. Мужчина ехал за рулем погрузчика, на капоте он перевозил пассажира - приехавшего на вахту 41-летнего жителя Якутии. К слову, водительских прав у новосибирца не было.

- В ходе движения пассажир, не удержавшись, упал с капота. Водитель, продолжив движение, совершил наезд на пострадавшего, в результате смерть последнего наступила на месте, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Сейчас в СК проводят расследование, сотрудники ведомства выясняют все подробности аварии, а также собирают доказательства.

Напомним, ранее в Магадане в больницу после лобовой аварии попали сразу три человека.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.