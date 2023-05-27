Выбило стекла, пострадали машины: житель Комсомольска получил ожоги после взрыва самогонного аппарата

Мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре Фото: Дмитрий СТЕШИН

Субботнее утро 27 мая выдалось неспокойным для жителей дома по улице Дткопольцева в Комсомольске-на-Амуре. Около половины шестого утра часы здесь произошел хлопок газовоздушной смеси. В квартире на четвертом этаже выбило стекла, не обошлось без пострадавших.

Подробности рассказали в МЧС. Оказалось, что взорвался самогонный аппарат. При его использовании скопилось немало паров спирта, конструкция не выдержала. К счастью, пожара удалось избежать.

- Повреждены оконные рамы. С ожогами в больницу доставлен хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения. От выбитых стекол пострадали семь автомобилей во дворе. Для реагирования на вызов привлекались 14 человек и четыре единицы техники. С верхних этажей 30 человек вышли из дома сами до прибытия пожарных, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты напоминают об осторожности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. Емкости с ними нужно плотно и герметично закрывать, хранить их около открытого огня и батарей нельзя. Сам самогонный аппарат должен быть в идеальном состоянии и всегда находиться под присмотром. Класть рядом с ним вещи, которые в секунду могут вспыхнуть, тоже запрещено. Помещение должно хорошо проветриваться, а дома хорошо бы иметь огнетушитель.

Напомним, в Николаевске-на-Амуре к 17 годам колонии приговорили поджигателя жилого дома. По его вине без крыши над головой остались восемь семей, а одна женщина сломала позвоночник, когда пыталась спастись от огня, выпрыгнув в окно. Зачем мужчина это сделал – никто понять так и не смог. В этот момент он точно был трезв.