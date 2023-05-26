Люди прыгали в окна из горящего дома: поджигатель из Николаевска-на-Амуре оставил без жилья восемь семей

Жительница сломала позвоночник, выпрыгнув в окно из горящего дома Фото: Прокуратура Хабаровского края

Жажда творить нечто противозаконное и опасное довела жителя Николаевска-на-Амуре до суда. Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима после того, как он нарочно поджег жилой дом, и по его вине женщина сломала позвоночник, а жилья лишились восемь семей. Зачем он это сделал - не сказал, но был трезв и никому в том доме точно не мстил…

«Нахулиганил» по полной программе

Это произошло на улице Бошняка в Николаевске-на-Амуре. Хулиган зашел в подъезд деревянного дома и решил поджечь бумаги и мусор. За несколько мгновений огонь распространился, пожар мог стать масштабным.

Поджигатель лишил жилья 8 семей Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Мужчина из хулиганских побуждений, с целью убийства двух и более лиц, поджег бытовой мусор и бумажный сверток около помещения элеваторного узла, расположенного на первом этаже деревянного двухэтажного жилого дома, - так комментирует происшествие прокуратура Хабаровского края.

Люди выпрыгивали в окна

Жители дома, чтобы спастись, стали выпрыгивать в окна из горящего дома. Причем делать это приходилось и жителям второго этажа. В итоге одна женщина серьезно пострадала - у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника, она до сих пор проходит лечение.

Причину поджога злодей так и не объяснил - в доме никого не знал, чтобы это можно было назвать местью, к тому же он был трезв. Поджог мужчина совершил из хулиганских побуждений. Раньше он уже промышлял подобным, сжигал заброшенные постройки. Сейчас же дом оказался полностью уничтоженным из-за его «хобби», а восемь семей остались без крыши над головой.

Дом полностью сгорел Фото: Прокуратура Хабаровского края

17 лет строгого режима за странное хобби

Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, по делу собраны все нужные доказательства, и уже состоялся суд. 28-летнего поджигателя признали виновным по части третьей статьи 30, пунктам «а», «е», «и» части второй статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство», по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества» и по пункту «д» части второй статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Теперь хулиган отправится в колонию строгого режима на 17 лет. Однако исправит ли заключение такую манеру поведения поджигателя - неизвестно, но он точно еще очень долго не сможет причинять вред другим людям.

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