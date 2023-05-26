Голый человек бросался на мужчин в Комсомольске

По комсомольским пабликам разошлось видео, главным героем которого стал полностью обнаженный мужчина, который бросался на прохожих. Снять чудака на камеру получилось у жителя одного из домов на Аллее труда.

С чего начался конфликт, непонятно. Можно предположить, что местные жители не оценили костюм Адама и агрессивное поведение его носителя. Мужчина раз от раза делал выпады в сторону окруживших его зрителей. Сначала он попытался атаковать одного из толпы руками, когда мужчина пнул его ногой. Но ответка не удалась, и он переключил внимание на следующего оппонента. На этот раз собирался врезать ногой, но «сокрушительный» удар тоже не достиг цели. Несколько секунд затишья прервал новый выпад в сторону человека с собакой на поводке. На этот раз - в прыжке. Но и этот прием оказался плохо отработан, поэтому толком и не вышел.

Пока парень с собакой без особых усилий уворачивался от ударов, его питомец предано облаивал нападающего, поддерживая хозяина. Когда окружающие поняли, что разговаривать с дворовым Брюсом Ли бесполезно, его оставили в покое. Все просто разошлись по домам.

Позже история нашла свое продолжение. В Сеть попало второе видео, где мужчине в неадекватном состоянии задают вопрос: «Ты зачем разбил машину?». Видимо, это произошло уже после бесконтактных боев на улице. Вместо ответа прозвучало что-то невнятное, а после чудак сделал несколько странных движений, будто отрабатывает танцевальные па. Затем он будто резко осознал, что стоит голышом, и принялся рассматривать свое достоинство, не обращая внимания на зрителей вокруг.

Подписчики пабликов стали гадать, что же все-таки случилось. Одни считают, что мужчина принял какие-то запрещенные вещества, другие грешат на обострение психической болезни. Но выяснить правду, наверное, вряд ли удастся, ведь в полицию никто обращаться не стал.

- По этому случаю сообщений в дежурную часть не поступало, - сказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Жмеренецкая, пресс-секретарь УМВД России по Комсомольску.

Похоже, что обострения в Городе юности наблюдаются посезонно. В прошлый раз голого мужчину заметили возле одной из школ по улице Магистральной. Он неспешно гулял по улице с «душой нараспашку», несмотря на лютый мороз. За время своего дефиле даже успел поругаться с коммунальщиками и врезаться в автобус.

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