Пытался скрыться: замглавы Ванинского района задержали за взятки

За взятки в полтора миллиона задержали замглавы администрации в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завели уголовное дело против 52-летнего замглавы администрации Ванинского района. Его подозревают в получении крупных взяток.

Всего было два эпизода в 2017 и 2018 году. Общая сумма незаконных благодарностей составила минимум полтора миллиона рублей.

- Находясь в должности первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, мужчина в период с получил взятки за общее покровительство и выплату двум предприятиям субсидий из бюджета муниципального района, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В прокуратуре региона отметили, что дело завели несколько дней назад. Как только чиновник узнал об этом, сразу же пытался скрыться от следователей. Пришлось объявить мужчину в розыск. Его задержали 24 мая.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками ФСБ собирают доказательства вины чиновника. А пока его посадили под домашний арест. Расследование дела продолжается. Его контролирует прокуратура.

Наказание по этой статье может быть разным: штраф до четырех миллионов рублей или лишение свободы на срок до 12 лет. Также мужчине могут запретить занимать определенные должности на какое-то время.

Напомним, бывший мэр Советской Гавани Павел Боровский пытается оспорить свою отставку. Его отстранили от должности депутаты «в связи с утратой доверия». Причиной тому стал обычный брак главы города со своей подчиненной, что запрещено по закону. И хотя, по словам чиновника, большую часть времени женщина пробыла в декрете, а на работу выходила всего на несколько дней, его все равно уволили с должности.

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