Возвращения не случится: экс-мэр Советской Гавани вновь попытался оспорить свою отставку после свадьбы с подчиненной

Павла Боровского дважды отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Фото: сайт мэрии Советской Гавани

Тяжба между бывшим мэром Советской Гавани и местными депутатами оказалась незавершенной. Павла Боровского дважды отправили в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причиной тому был брак с возможным конфликтом интересов.

СВАДЬБА С ВОЗМОЖНЫМ КОНФЛИКТОМ

Третья супруга Павла Боровского Мария работала в совгаванской администрации с 2017 года. Спустя пару лет мэр и специалистка отдела экономического развития и внешних связей сыграли свадьбу. Мария фактически сразу ушла на больничный, затем - в декрет. Вернуться на работу, по словам самого Боровского, специалистка смогла на пару дней и снова ушла в отпуск по беременности.

Вроде обычное дело - свадьба, дети, декрет, мэрам ничто человеческое не чуждо. Но тут в дело вступает закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». Согласно ему, такой брак может таить возможный конфликт интересов. Закон говорит, что на муниципальной службе не может состоять близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, документ говорит, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Такой вот получился двусмысленный союз: с одной стороны - любовь, с другой - закон. Чтобы разрешить подобный прецедент, есть специальная процедура. Чиновник должен лично уведомить власти региона о возможном конфликте интересов. Собирается комиссия, которая рассматривает ситуацию и выносит свой вердикт, а также дает рекомендации. Это может быть перевод второй половинки на другую работу или увольнение.

Но, по словам депутатов Советской Гавани, Павел Боровский такого уведомления не отправил. В материалах суда говорится, что экс-мэр сообщил «о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей 21 марта 2022 года». Сам бывший градоначальник утверждал, что поручил своему помощнику передать необходимые документы.

Из-за этой бумаги и случилось громкое разбирательство, за которым следит весь край.

СОБРАЛСЯ - РАЗОБРАЛСЯ

В отношении Павла Боровского началась проверка ФСБ, ее материалы в 2022 году были переданы в прокуратуру. Почему очевидное нарушение несколько лет оставалось незамеченным - загадка. Сам экс-градоначальник в разговоре с «КП» - Хабаровск» задавался таким же вопросом. А совгаванские депутаты предположили: в те годы регион сотрясали другие громкие события, и дело о мэрской свадьбе отложили на потом.

Тем не менее до четы Боровских добрались, и в 2022 году прокуратура обязала депутатов решить вопрос с мэром до 17 апреля. 15 числа народные избранники отправили градоначальника в отставку. Павел Боровский просил перенести заседание, но сроки поджимали. После громкой отставки бывший мэр пошел в суд оспаривать решение депутатов.

И суд встал на сторону Павла Боровского, но не восстановил его в должности. Последующая апелляция обязала народных избранников устранить нарушения, допущенные при голосовании. Дело в том, что часть депутатов голосовала по видео-конференц-связи. Такая возможность была внесена в регламент совета, но его не завизировали подписью главы, а значит, обновленный документ не имел силы.

Повторное голосование прошло офлайн в июле, депутаты высказались за отставку Павла Боровского. Дальше началась череда апелляций-кассаций, в которых экс-мэр пытался оспорить оба решения народных избранников. Апрельскую отставку бывшему градоначальнику оспорить не удалось даже в кассации. Накануне совгаванские депутаты сообщили решение суда по июльскому увольнению.

- Кассационную жалобу Боровского оставить без удовлетворения. Кассационное определение вступило в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вступления решения по административному делу в законную силу, - говорится в решении Девятого кассационного суда.

ДО «УГОЛОВКИ»

В процессе проверки открылись интересные детали. Как рассказывал Михаил Сидоров, председатель совета краевого отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», бывший градоначальник, предварительно, необоснованно тратил деньги на командировки, перелеты бизнес-классом и отдых в шикарных отелях. В этих поездках его, по данным Сидорова, сопровождала супруга.

СПРАВКА «КП»

Павел Боровский родился 9 сентября 1971 года в Советской Гавани. В 1987 окончил местную среднюю школу №3, затем поступил в СПТУ №68 города Москвы на каменщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций. Училище окончил в 1989 году, вернулся в Хабаровский край.

В разные годы работал матросом, руководителем производства игрушек, старшим следователем Советско-Гаванской городской прокуратуры. После ушел в коммерческую фирму, затем основал свою компанию.

В марте 2009 года впервые избран главой администрации Советской Гавани. В 2013 переизбран на пост градоначальника. В 2018 году возглавил Советскую Гавань в третий раз.

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