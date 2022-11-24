Перелеты бизнес-классом и лучшие отели: экс-мэр Советской Гавани после скандала с женитьбой подозревается в растрате

Павла Боровского подозревают в растрате бюджетных средств, в частности на командировки класса «люкс». Фото: мэрия Советской Гавани

Еще не утих скандал с женитьбой уже бывшего мэра Советской Гавани на подчиненной, как вспыхнул новый. Павла Боровского подозревают в растрате бюджетных средств, в частности на командировки класса «люкс». И даже тут оказалась замешана супруга экс-градоначальника.

Административные страсти начали кипеть в Советской Гавани в апреле 2022 года. Тогда депутаты отправили в отставку местного главу Павла Боровского с формулировкой «в связи с утратой доверия». В опале мэр оказался из-за конфликта интересов, который сначала был возможным, а позже подтвердился. А вся эта заваруха произошла из-за женитьбы Павла Боровского на своей подчиненной.

СВАДЬБА ПЕЛА

Мария пришла на работу в мэрию Советской Гавани в 2017 году. Спустя два года женщина, будучи в должности специалистки отдела экономического развития и внешних связей, вышла замуж за Павла Боровского. Новобрачные ждали ребенка, поэтому супруга мэра ушла на больничный, затем - в декрет. Немногим позже Мария родила второго малыша. Поэтому, по словам Павла Боровского, за три года его жена проработала всего пару дней.

Никто не может запретить человеку любить или связывать себя узами брака. Но в случае тогда еще мэра Советской Гавани этот аспект жизни регулируется законодательством. В законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Дело в том, что находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Но и это не означает, что мэрам нельзя брать в жены подчиненных. У Павла Боровского мог и не встать вопрос выбора между карьерой и семьей. Ему необходимо было уведомить о браке с подчиненной правительство края. Тогда специальная комиссия решила бы: есть конфликт интересов или нет, и что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию. Отсутствие этого уведомления со стороны Павла Боровского и стало причиной громкого разбирательства.

СОБРАЛСЯ - РАЗОБРАЛСЯ

Три года Боровские жили спокойно. Почему? Основная версия гласит, что Хабаровский край тогда сотрясали более громкие события, и дело было не до мэра. Но ФСБ все же добралась до этого брака, затем подключилась прокуратура. Ведомство обязало совет депутатов Совгавани решить вопрос с градоначальником до 17 апреля.

Депутаты отправили Павла Боровского в отставку 15 апреля. Мэр просил отложить слушание, но сроки поджимали. Чиновник с решением не согласился и оспорил его в суде. Фемида отменила вердикт об отставке из-за того, что в регламент совета депутатов были внесены изменения, по которым народные избранники могли голосовать по видео-конференц-связи. Но правки эти утверждены не были.

Однако в дальнейшем суд обязал депутатов повторить процедуру. В офлайн-режиме народные избранники вновь проголосовали за отставку Павла Боровского. Дальнейшие суды на сторону экс-мэра не вставали. Более того, вскрылись куда более нелицеприятные факты, из-за которых сейчас бывший градоначальник подозревается по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

МЭРСКИЙ БИЗНЕС-КЛАСС

- Мне известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело по растрате. Например, был такой случай, когда планировалось совещание по видео-конференц-связи. Это значит, что нет необходимости выезжать к месту его проведения. Но он (Боровский - прим. ред.) брал под такие совещания командировки. Разумеется, летал бизнес-классом, заказывал лучшие гостиницы. Если город курортный, то номер должен быть обязательно с видом на море. Были случаи, когда он отзывал супругу из декрета, ездил с ней за бюджетные деньги, а после возвращения она снова уходила в отпуск, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Сидоров, председатель совета краевого отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Экс-мэру Совгавани может грозить до шести лет колонии со штрафом до десяти тысяч рублей. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Павел Боровский родился 9 сентября 1971 года в Советской Гавани. В 1987 окончил местную среднюю школу №3, затем поступил в СПТУ №68 города Москвы на каменщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций. Училище окончил в 1989 году, вернулся в Хабаровский край.

В разные годы работал матросом, руководителем производства игрушек, старшим следователем Советско-Гаванской городской прокуратуры. После ушел в коммерческую фирму, затем основал свою компанию.

В марте 2009 года впервые избран главой администрации Советской Гавани. В 2013 переизбран на пост градоначальника. В 2018 году возглавил Советскую Гавань в третий раз.

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