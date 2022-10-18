В Хабаровском крае мэра сняли с поста из-за его женитьбы

Павла Боровского попросили из мэрского кресла после громкой истории с женитьбой на подчиненной. Фото: мэрия Советской Гавани

В Советской Гавани продолжают кипеть административные страсти. Уволенный еще в апреле градоначальник оспаривает решения местного совета депутатов о своей отставке. Напомним, что Павла Боровского попросили из мэрского кресла после громкой истории с женитьбой на подчиненной. И нет, чиновникам браки не запрещены. Но существуют формальности.

МЭРСКИЙ БРАК

Павел Боровский взял в жены специалистку отдела экономического развития и внешних связей Марию в 2019 году. Новобрачные ждали ребенка, поэтому женщина ушла на больничный, затем - в декрет. Немногим позже появился второй малыш, поэтому за три года Мария, по словам ее супруга, проработала всего пару дней.

Брак - дело чудесное, но в законе в законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Дело в том, что находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Но в случае с мэром Боровских выбор между карьерой и семьей у него мог и не встать. Ему необходимо было уведомить о браке с подчиненной правительство края. Тогда специальная комиссия решила бы: есть конфликт интересов или нет, и что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию. Отсутствие этого уведомления со стороны Павла Боровского и стало причиной громкого разбирательства.

ПЕРВАЯ ОТСТАВКА

Однако семья Боровских три года жила спокойно. Хабаровский край тогда колыхали более громкие события, поэтому, как считают некоторые источники во власти Советской Гавани, мэрский брак просто отошел на второстепенный план. За градоначальника взялись в 2022 году ФСБ, затем подключилась прокуратура.

Ведомство обязало совет депутатов Советской Гавани решить вопрос с мэром до 17 апреля. Прокуратура посчитала, что закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» был грубо нарушен, за чем следует отставка градоначальника. 15 апреля депутаты отправили Павла Боровского в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Экс-мэр пошел в суд, где добился признания решения народных избранников незаконным.

ВТОРАЯ ОТСТАВКА

Прокуратура и депутаты пошли в апелляционный суд, где в деле по увольнению Боровского были найдены ошибки. Оказалось, что в регламент совета депутатов были внесены изменения, по которым народные избранники могли голосовать по видео-конференц-связи. Но правки эти утверждены не были.

Суд обязал депутатов повторить процедуру. 20 июля народные избранники собрались в оффлайн-режиме и вновь проголосовали за отставку Павла Боровского. Дальше вновь началась вереница судов, где экс-мэр проигрывал. Накануне Девятый кассационный суд Владивостока также отказал Павлу Боровскому в удовлетворении жалобы.

ДВОЕСУДИЕ

- Сейчас идет два суда. Первый по отставке 15 апреля, он дошел до кассации. Второй - по увольнению 20 июля. На летнее решение об отставке Павел Боровский подал апелляцию в конце сентября, дата ее рассмотрения не назначена. Если он в ней проиграет, то решение немедленно вступит в силу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Глебова, председатель совета депутатов Советской Гавани.

Как только решение суда вступит в силу, депутаты могут назначать выборы мэра Советской Гавани. Вероятно, нового главу жители города будут выбирать в следующем году. Пока и.о. Мэра является Владимир Чуришка, заместитель главы администрации по финансовым вопросам.

СПРАВКА «КП»

Павел Боровский родился 9 сентября 1971 года в Советской Гавани. В 1987 окончил местную среднюю школу №3, затем поступил в СПТУ №68 города Москвы на каменщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций. Училище окончил в 1989 году, вернулся в Хабаровский край.

В разные годы работал матросом, руководителем производства игрушек, старшим следователем Советско-Гаванской городской прокуратуры. После ушел в коммерческую фирму, затем основал свою компанию.

В марте 2009 года впервые избран главой администрации Советской Гавани. В 2013 переизбран на пост градоначальника. В 2018 году возглавил Советскую Гавань в третий раз.

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