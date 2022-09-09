Отставка законна: суд не вернул кресло экс-мэру Советской Гавани, которого уволили после свадьбы с подчиненной

Павла Боровского отправили в отставку после громкой истории с женитьбой на подчиненной. Фото: мэрия Советской Гавани

Уволенный с поста мэр Советской Гавани не смог восстановиться в должности. Напомним, что Павла Боровского отправили в отставку после громкой истории с женитьбой на подчиненной. И нет, чиновникам, конечно, любить можно. Дело в формальностях.

Павел Боровский и специалистка отдела экономического развития и внешних связей Мария сыграли свадьбу в 2019 году. Семья ждала ребенка, поэтому супруга ушла на больничный, затем - в декрет. Вскоре появился второй малыш, на работу Мария так и не вышла.

ЗАКОН - ДЕЛО ТОНКОЕ

Брак - дело прекрасное, но в законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Дело в том, что находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

А как быть, если любовь победила? Тогда чиновнику необходимо уведомить о браке с подчиненным (ой) власти региона. Собирается специальная комиссия, которая решает: есть конфликт интересов или нет, и что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию. Отсутствие этого уведомления со стороны Павла Боровского и стало причиной громкого разбирательства, за которым и следит сейчас вся страна.

РЕШИТЬ ВОПРОС

Три года брак мэра Советской Гавани никого не тревожил. Регион гудел от других, более крупных событий, из-за которых, как предполагают знакомые с ситуацией источники «КП» - Хабаровск», семья Боровских ушла на второстепенный план. В 2022 году за мэрский брак взялась ФСБ, а затем - краевая прокуратура.

Ведомство обязало совет депутатов Советской Гавани решить вопрос с Павлом Боровским до 17 апреля. Мэр просил перенести заседание, но жесткие сроки этого сделать не позволили. 15 апреля депутаты отправили градоначальника в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Боровский пошел в суд, где добился признания решения народных избранников незаконным.

ПРОЦЕДУРУ ПОВТОРИТЬ

Прокуратура и депутаты подали апелляцию, в деле по увольнению главы нашли ошибки. Дело в том, что в регламент совета были внесены изменения, по которым народные избранники могли голосовать по видео-конференц-связи. Суд решил, что новый порядок должен был подписать мэр.

Вердикт суда был таков: привести регламент в порядок и назначить новое голосование. 20 июля депутаты в офлайн-режиме вновь решили отправить Павла Боровского в отставку. «За» проголосовали 13 человек из 19. Сам уже экс-мэр снова просил отложить рассмотрение вопроса, но у депутатов и в этот раз поджимали сроки.

ОСТАВИТЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Павел Боровский вновь обратился в городской суд Советской Гавани. На этот раз выиграть дело ему не удалось.

- 2 сентября суд решил оставить иск экс-мэра без удовлетворения. Он может обжаловать вердикт в вышестоящем суде, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Глебова, председатель совета депутатов Советской Гавани.

Сейчас пост и. о. мэра Советской Гавани занимает заместитель главы администрации по финансовым вопросам Владимир Чуришка. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Павел Боровский родился 9 сентября 1971 года в Советской Гавани. В 1987 окончил местную среднюю школу №3, затем поступил в СПТУ №68 города Москвы на каменщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций. Училище окончил в 1989 году, вернулся в Хабаровский край.

В разные годы работал матросом, руководителем производства игрушек, старшим следователем Советско-Гаванской городской прокуратуры. После ушел в коммерческую фирму, затем основал свою компанию.

В марте 2009 года впервые избран главой администрации Советской Гавани. В 2013 переизбран на пост градоначальника. В 2018 году возглавил Советскую Гавань в третий раз.

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