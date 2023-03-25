Свадьба с подчиненной и уголовное дело: суд поставил точку в деле об отставке экс-мэра Советской Гавани Павла Боровского

В Хабаровском крае завершилась тяжба бывшего мэра Советской Гавани Павла Боровского и местных депутатов. Фото: администрация Советской Гавани

В Хабаровском крае завершилась тяжба бывшего мэра Советской Гавани Павла Боровского и местных депутатов. Напомним, что народные избранники отправили градоначальника в отставку. Дважды. Причина - свадьба с подчиненной, которая трактовалась как возможный конфликт интересов.

СКАНДАЛЬНАЯ СВАДЬБА

Со своей третьей женой Марией Павел Боровский сыграл свадьбу в мае 2019 года. Женщина работала специалисткой отдела экономического развития и внешних связей местной мэрии. Семья ждала пополнения, поэтому Мария ушла на больничный, затем - в декрет. Затем на свет появился второй малыш, поэтому проработать женщина успела всего два дня.

Это не значит, что мэрам нельзя вступать в брак. Дело в том, что в данном случае такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Все кроется в законе «О муниципальной службе в Российской Федерации». Согласно ему, на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Попробовать разрешить такую ситуацию может специальная комиссия правительства. При малейшем намеке на конфликт интересов, чиновник лично уведомляет региональных властей. Далее специальная комиссия решает: есть ли конфликт интересов, и какие меры предпринять для его разрешения. Это может быть перевод второй половинки на другую работу или увольнение.

Однако, как говорили совгаваньские депутаты и правоохранительные органы, такого уведомления Павел Боровский не отправил. Хотя сам экс-мэр утверждал, что поручил своему помощнику передать необходимые документы. Тем не менее, случилось громкое разбирательство, за которым следит весь край и половина страны.

УВОЛИЛИ-ВЕРНУЛИ-УВОЛИЛИ

В 2022 году ФСБ передала в прокуратуру материалы проверки в отношении Павла Боровского. Почему за тогда еще мэра взялись спустя три года после скандальной свадьбы - остается загадкой. Сам бывший чиновник задается аналогичным вопросом, а совгаваньские депутаты предполагают: в то время регион переживал более серьезные события и дело мэра убрали в ящик.

Прокуратура по материалам проверки обязала депутатов Совгавани решить вопрос с мэром до 17 апреля. Павел Боровский просил отложить слушание, но сроки поджимали, поэтому народные избранники 15 апреля отправили градоначальника в отставку. С формулировкой «в связи с утратой доверия».

Павел Боровский с этим не согласился и пошел в суд. Вердикт: признать решение совета депутатов об отставке мэра незаконным. Но суд не восстановил экс-мэра в должности. Народные избранники и прокуратура подали апелляцию, в деле по увольнению главы были найдены ошибки. В поправках к регламенту совета депутатов говорилась, что голосование можно проводить как онлайн, так и офлайн. Во время принятия решения об отставке мэра несколько народных избранников голосовали удаленно. Однако регламент не был утвержден, а значит, не имел силы.

Суд обязал депутатов провести повторное голосование, на этот раз его провели офлайн. Вердикт: уволить Павла Боровского с поста. Дальше началась череда судов, в которых экс-мэр пытался обжаловать решение о своей отставке. Но теперь Фемида во всех инстанциях была на стороне депутатов. Финальная попытка Павла Боровского оспорить вердикт народных избранников состоялась в Девятом кассационном суде 22 марта.

- Суд встал на нашу сторону, отклонил жалобу бывшего мэра и оставил решение без изменения, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Глебова, председатель совета депутатов Советской Гавани.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Когда Павла Боровского проверяли правоохранительные органы, вскрылись неприятные детали. Как рассказывал «КП» - Хабаровск» Михаил Сидоров, председатель совета краевого отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», экс-мэр, по предварительным данным, необоснованно тратил деньги на командировки. По словам собеседника, бывший чиновник брал в поездки и свою супругу.

Причем командировки были не всегда необходимы. Чета Боровских летала в них бизнес-классом. В поездках экс-мэр, по данным Михаила Сидорова, жил в элитных отелях в люксовых номерах. Сейчас Павел Боровский находится под домашним арестом.

СПРАВКА «КП»

Павел Боровский родился 9 сентября 1971 года в Советской Гавани. В 1987 окончил местную среднюю школу №3, затем поступил в СПТУ №68 города Москвы на каменщика-монтажника стальных и железобетонных конструкций. Училище окончил в 1989 году, вернулся в Хабаровский край.

В разные годы работал матросом, руководителем производства игрушек, старшим следователем Советско-Гаванской городской прокуратуры. После ушел в коммерческую фирму, затем основал свою компанию.

В марте 2009 года впервые избран главой администрации Советской Гавани. В 2013 переизбран на пост градоначальника. В 2018 году возглавил Советскую Гавань в третий раз.

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