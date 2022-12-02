Экс-мэр Совгавани в браслетах: скандально известного Павла Боровского отправили под домашний арест за люксовые командировки

Во время разбора полетов была вскрыта необоснованная трата денег. Фото: мэрия Советской Гавани

После громкой истории с отставкой и женитьбой по душу бывшего мэра Советской Гавани пришли правоохранительные органы. Напомним, что Павел Боровский потерял свои пост из-за свадьбы со своей подчиненной. В процессе разбора этой истории следователи нашли еще несколько интересных эпизодов деятельности бывшего градоначальника. Так, Павел Боровский стал подозреваемым в растрате бюджетных денег.

УТРАТА ДОВЕРИЯ

В 2022 году Советская Гавань стала эпицентром громкого административного скандала. Здесь в апреле местные депутаты отправили в отставку мэра города с формулировкой «в связи с утратой доверия». Павел Боровский с таким положением дел не согласился и оспорил решение. Суд хоть и встал на сторону экс-градоначальника, но с поправкой на то, чтобы регламент совета депутатов был приведен в порядок.

Оказалось, что народные избранники голосовали по правленному регламенту. Изменения касались возможности депутатов высказывать свое мнение по видео-конференц-связи. Но правки эти утверждены не были. Поэтому суд обязал сделать все по уму и проголосовать еще раз. Что депутаты и сделали, только уже в оффлайн-режиме. Вердикт тот же - отправить Павла Боровского в отставку. Дальнейшие суды только подтверждали это решение.

ОТСТАВНАЯ СВАДЬБА

Причиной увольнения послужил брак Павла Боровского со своей подчиненной - специалисткой отдела экономического развития и внешних связей. Мэрам любить, конечно, нужно, но в таких случаях нужно соблюдать формальности, чтобы не лишиться поста. Дело в том, что в законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Разрешить возможный конфликт интересов призвана специальная комиссия правительства региона. Но мэр должен направить уведомление о браке с подчиненной. Комиссия решает, есть конфликт интересов или нет, и что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию. Отсутствие этого уведомления со стороны Павла Боровского и стало причиной громкого разбирательства.

ОТЕЛЬ - ТОЛЬКО ЛУЧШИЙ, ПЕРЕЛЕТ - БИЗНЕС-КЛАССОМ

Во время разбора полетов была вскрыта необоснованная трата денег. Как рассказывал «КП» - Хабаровск» Михаил Сидоров, председатель совета краевого отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Павел Боровский необоснованно тратил деньги на командировки. Летал бизнес-классом, заказывал лучшие номера, в курортных городах - с видом на море.

В такие поездки, по данным Михаила Сидорова, экс-мэр Совгавани брал и супругу. Отзывал ее из декрета, проводил с ней время, а затем снова отправлял в отпуск. Все это стало основанием для того, чтобы бывший градоначальник стал фигурантом уголовного дела о растрате.

- Павла Боровского отправили под домашний арест, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Экс-мэру Совгавани может грозить до шести лет колонии со штрафом до десяти тысяч рублей. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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