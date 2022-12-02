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Общество2 декабря 2022 4:53

Экс-мэр Совгавани в браслетах: скандально известного Павла Боровского отправили под домашний арест за люксовые командировки

Бывшего мэра Советской Гавани Боровского отправили под домашний арест
Александра ШОПЕНКО
Во время разбора полетов была вскрыта необоснованная трата денег. Фото: мэрия Советской Гавани

Во время разбора полетов была вскрыта необоснованная трата денег. Фото: мэрия Советской Гавани

После громкой истории с отставкой и женитьбой по душу бывшего мэра Советской Гавани пришли правоохранительные органы. Напомним, что Павел Боровский потерял свои пост из-за свадьбы со своей подчиненной. В процессе разбора этой истории следователи нашли еще несколько интересных эпизодов деятельности бывшего градоначальника. Так, Павел Боровский стал подозреваемым в растрате бюджетных денег.

УТРАТА ДОВЕРИЯ

В 2022 году Советская Гавань стала эпицентром громкого административного скандала. Здесь в апреле местные депутаты отправили в отставку мэра города с формулировкой «в связи с утратой доверия». Павел Боровский с таким положением дел не согласился и оспорил решение. Суд хоть и встал на сторону экс-градоначальника, но с поправкой на то, чтобы регламент совета депутатов был приведен в порядок.

Оказалось, что народные избранники голосовали по правленному регламенту. Изменения касались возможности депутатов высказывать свое мнение по видео-конференц-связи. Но правки эти утверждены не были. Поэтому суд обязал сделать все по уму и проголосовать еще раз. Что депутаты и сделали, только уже в оффлайн-режиме. Вердикт тот же - отправить Павла Боровского в отставку. Дальнейшие суды только подтверждали это решение.

ОТСТАВНАЯ СВАДЬБА

Причиной увольнения послужил брак Павла Боровского со своей подчиненной - специалисткой отдела экономического развития и внешних связей. Мэрам любить, конечно, нужно, но в таких случаях нужно соблюдать формальности, чтобы не лишиться поста. Дело в том, что в законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

Разрешить возможный конфликт интересов призвана специальная комиссия правительства региона. Но мэр должен направить уведомление о браке с подчиненной. Комиссия решает, есть конфликт интересов или нет, и что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию. Отсутствие этого уведомления со стороны Павла Боровского и стало причиной громкого разбирательства.

ОТЕЛЬ - ТОЛЬКО ЛУЧШИЙ, ПЕРЕЛЕТ - БИЗНЕС-КЛАССОМ

Во время разбора полетов была вскрыта необоснованная трата денег. Как рассказывал «КП» - Хабаровск» Михаил Сидоров, председатель совета краевого отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», Павел Боровский необоснованно тратил деньги на командировки. Летал бизнес-классом, заказывал лучшие номера, в курортных городах - с видом на море.

В такие поездки, по данным Михаила Сидорова, экс-мэр Совгавани брал и супругу. Отзывал ее из декрета, проводил с ней время, а затем снова отправлял в отпуск. Все это стало основанием для того, чтобы бывший градоначальник стал фигурантом уголовного дела о растрате.

- Павла Боровского отправили под домашний арест, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранительные органы информацию пока не комментируют. Экс-мэру Совгавани может грозить до шести лет колонии со штрафом до десяти тысяч рублей. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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