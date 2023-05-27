По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

В «Дальневосточной государственной научной библиотеке» состоялась акция «Библионочь». В этом году мероприятие прошло под девизом «Хабаровский край – читаем вместе» и посвящена 85-летию региона.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

Организаторы подготовили для участников множество сюрпризов: лекции, мастер-классы, квесты, викторины, выставки и экскурсии по потаенным уголкам здания. Публику познакомили с уникальной природой Приамурья, его историей и дальневосточными авторами. Как прошло одно из ожидаемых культурных событий года – читайте в материале «КП» - Хабаровск».

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

ХАБАР ПО-СТАРОМУ УДАЧА…

Главной «фишкой» акции уже давно стали литературные квесты. В развлекательной форме публику знакомят с достоянием дальневосточных писателей. В этом году квест был посвящен Дню Рождения Хабаровска. Город вдохновлял литераторов и ему посвящено немало стихотворений. Строчка одного из них была зашифрована, и участники знакомились с биографией писателей и их произведениями, чтобы восстановить пропущенные слова. Тем, кто успешно справился с заданием, дарили памятную открытку с ретро-фотографиями города.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

ПО ЛАБИРИНТАМ ПЛЮСНИНА

Но самым интересным, конечно, являются экскурсии. Счастливчики могли узнать историю города, интересные факты о библиотеке и пройтись по темным залам дореволюционного здания, в котором располагается библиотека.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

- А вы знали, что наше здание строилось с 1900 по 1902 годы и называлось «Доходный зал купцов Плюсниных»? У него был свой флаг и герб, а еще первые в городе часы. Раньше только на Соборной площади, нынче она носит название Комсомольской, в полдень давали пушечные залпы. Появление часов было громким событием, про него даже в газетах писали. Про здание ходит множество мифов: что Плюснин замуровал здесь кирпич из чистого золота, а по ночам ходят призраки, а под землей пролегает сеть туннелей. Кирпич мы так и не нашли, но странные звуки и поскрипывания слышим, а туннель ведет к колодцу, - рассказала экскурсовод.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

Но все же сокровища в библиотеке есть. Еженедельно сюда доставляются 600 экземпляров печатной продукции, а общее собрание фондов доходит до внушительных показателей – свыше четырех миллионов книг. Только несколько библиотек в России могут похвастать таким великолепием: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск получают по экземпляру новых изданий по программе Государственной поддержки.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

- Я под другим углом взглянул на нашу библиотеку. Я и не знал стольких интересных вещей. Отдельное спасибо экскурсоводу, она рассказывала все очень живо. Но эти крутые лестницы, мне даже с фонариком было страшно по ним ходить. А представьте, как по ним прислуга раньше бегала, - поделился впечатлениями Александр.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

ШУМЕТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ!

Ни одна «Библионочь» не обходится без выступления музыкантов. Ежегодно лучшие коллективы выступают в фойе здания. В этот раз программа была обширной: выступление саксофониста, ирландские танцы, авторская песня и… репертуар «Короля и шута». Кто бы мог представить панков в библиотеке? Но на «Ночи» возможно все!

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

ЭТО ВАМ НЕ КУКОЛКИ

Акция проходила в трех корпусах «Дальневосточной научной библиотеки». В Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина можно было ознакомиться со сканером для оцифровки редких изданий, побывать во вселенной Всеволода Сысоева и создать обложку своей книги. Крайне интересной была выставка фарфоровых кукол, стилизованных под литературных героинь.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

- Так как к нам приходят все издания, мы решили сделать кукольную выставку. Они приходят дополнением к журналу, и мы просто не могли скрывать такую красоту. Анна Каренина, Скарлетт О’Хара, Клеопатра и Джульетта рады встрече с вами, - рассказала куратор выставки.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

В Центре литературных памятников рассказали о редких изданиях, которые являются библиотечной жемчужиной. Книжки-малышки, издания Петра Первого, инкунабулы (первые печатные издания), личное собрание сочинений Клавдия Арсеньева, гигантский справочник по судостроению и библия на старославянском языке поражают и завораживают.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

- Мне все очень понравилось, особенно часть путешествия в историю и хождение по внутренним лабиринтам. Где еще можно пролистать редкие книги? У каждого корпуса свои секреты и особенности, а тебе про них рассказывают понятным языком, - поделился участник Клим.

По лабиринтам к знаниям: все секреты раскрыли на «Библионочи-2023» в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

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